SCB bestätigt Bemström-Zuzug +++ Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron

Die neue National-League-Saison beginnt im Oktober, derzeit beschäftigt die Klubs vor allem die Kaderplanung. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.

SCB bestätigt Bemström-Zuzug

Wie von Eismeister Zaugg vor einer Woche angekündigt, verstärkt sich der SC Bern mit Emil Bemström. Der schwedische Stürmer hat sich gemäss einer Medienmitteilung für eine Saison verpflichtet.

Bemström verbrachte den Grossteil seiner bisherigen Karriere in Nordamerika. In der NHL spielte der 26-Jährige für die Columbus Blue Jackets und die Pittsburgh Penguins. In der vergangenen Saison kam er zuletzt bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins, dem Farmteam der Pinguine, zum Einsatz. Die Berner vermelden zudem die vorzeitigen Vertragsverlängerungen von Simon Kindschi und Louis Füllemann. Die Verteidiger sind somit mindestens bis zum Ende der übernächsten Saison für den SCB tätig. (ram/sda)

Torhüter Waeber ab übernächster Saison zurück bei Gottéron

Die Verantwortlichen von Fribourg-Gottéron planen bereits über die bald beginnende neue Meisterschaft in der National League hinaus. Mit Blick auf die übernächste Saison vermelden sie die Verpflichtung von Torhüter Ludovic Waeber.

Für den 29-jährigen Waeber, der einen Vierjahresvertrag unterzeichnet hat, ist es eine Rückkehr zu seinem Stammverein, bei dem er die Nachwuchsstufen durchlaufen und für den er auch schon in der höchsten Schweizer Liga gespielt hat. Seit dem vergangenen Jahr und nach einem Abstecher nach Nordamerika ist der mehrfach ins Schweizer Nationalteam berufene Waeber beim EHC Kloten tätig. (abu/sda)

ZSC Lions binden Riedi und Sigrist langfristig

Die ZSC Lions planen langfristig mit den zwei Stürmern Willy Riedi und Justin Sigrist. Der Vertrag mit dem 27-jährigen Riedi wird vorzeitig um drei weitere Jahre bis Ende der Saison 2028/29 verlängert, derjenige mit dem 26-jährigen Sigrist gar um vier Jahre bis ins Frühjahr 2030, wie der Schweizer Meister und Champions-League-Sieger mitteilt.

Riedi verzeichnete in 238 Meisterschaftsspielen für die Lions 30 Tore und 29 Assists. Sigrist kam in 361 Partien auf 37 Tore und 48 Assists. (abu/sda)

Nyffeler bleibt ein Laker

Mit Melvin Nyffeler hat ein weiterer Schweizer Goalie seine sportliche Zukunft über die kommende Saison hinaus geregelt. Der 30-jährige Zürcher verlängerte seinen auslaufenden Vertrag mit den Rapperswil-Jona Lakers um zwei Jahre. Der neue Kontrakt hat damit Gültigkeit bis zum Ende der Saison 2027/28.

Nyffeler spielt seit zehn Jahren für die Lakers und war in dieser Zeit eine zentrale Figur beim sportlichen Aufschwung des Klubs. Er hatte massgeblichen Anteil am Wiederaufstieg in die National League, am Gewinn des Schweizer Cups sowie an der Etablierung des Teams in der höchsten Schweizer Liga. (ram/sda)

Davos verlängert mit Goalie-Duo

Nachdem der HC Davos gestern bereits mit der nominellen Nummer 2 Luca Hollenstein verlängert hat, ist heute die Nummer 1 dran. Sandro Aeschlimann hat seinen 2026 auslaufenden Vertrag um fünf weitere Jahre bis 2031 verlängert. Der 30-jährige Berner ist seit 2019 in Davos und gehört seither zu den besten und konstantesten Torhütern der National League. Zwischenzeitlich stand auch ein Wechsel zum SC Bern im Raum. (abu)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Thierry Bader (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Andy Andreoff (Stürmer, 34)

kommt von Sibir Nowosibirsk

🇸🇪 Pontus Aberg (Stürmer, 32)

kommt vom EHC Kloten​

Abgänge ❌

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers

🇦🇹 Vinzenz Rohrer (Stürmer, 20)

wechselt zu den Montreal Canadiens

🇫🇮 Juho Lammikko (Stürmer, 29)

wechselt zu den New Jersey Devils

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Tomas Mitell (Trainer, 44)

Kommt von Färjestad

🇺🇸 Connor Carrick (Verteidiger, 31)

kommt von Bakersfield (AHL)

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 32)

kommt von Washington Capitals

🇫🇮 Rasmus Kupari (Stürmer, 25)

kommt von den Winnipeg Jets

🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 31)

kommt von Servette

🇨🇭Jakob Lee (Stürmer, 26)

kommt von RPI

🇨🇭Ramon Tanner (Stürmer, 25)

kommt von Biel

🇨🇦 Brendan Perlini (Stürmer, 29)

kommt von Lausanne



Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Matthew Verboon (Stürmer, 25)

wechselt zu Servette

🇫🇮 Aleksi Peltonen (Stürmer, 27)

offen

🇨🇿 Radim Zohorna (Stürmer, 28)

offen

🇨🇦 Daniel Carr (Stürmer, 33)

offen

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 37)

offen

🇫🇮 Valtteri Pulli (Verteidiger, 24)

offen

🇸🇰 Adam Huska (Goalie, 28)

offen

🇨🇦 Michael Joly (Stürmer, 30)

offen

🇨🇭 Liekit Reichle (Stürmer, 22)

offen

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 35)

kommt vom EHC Kloten

🇰🇿 Alexander Jakowenko (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Biel

🇸🇪 Emil Bemström (Stürmer, 26)

kommt von den Pittsburgh Penguins

Abgänge ❌

🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

wechselt zum HC Ambri-Piotta

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lausanne

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 27)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Vincent Ryser (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇿 Lukas Klok (Verteidiger, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Elvis Schläpfer (Stürmer, 24)

wechselt zum HC Ajoie



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team

EHC Biel

Zugänge ✅

🇸🇪 Marcus Sylvegaard (Stürmer, 26)

kommt von den Växjö Lakers

🇨🇭🇨🇿 Petr Cajka (Stürmer, 24)

kommt von Mlada Boleslav

🇸🇪 Linus Hultström (Verteidiger, 32)

kommt von Linköping

🇫🇮 Oskari Laaksonen (Verteidiger, 25)

kommt von Lulea

Abgänge ❌

🇨🇭Noah Delémont (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Luca Cunti (Stürmer, 36)

offen

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 29)

offen

🇨🇭Ramon Tanner (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭Damien Brunner (Stürmer, 39)

tritt zurück

🇰🇿 Alexander Jakowenko (Verteidiger, 27)

wechselt zum EHC Biel

🇫🇮 Aleksi Heponiemi (Stürmer, 26)

wechselt zu Jönköping

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 39)

kommt vom HC Fribourg-Gottéron

🇨🇿 Dominik Kubalik (Stürmer, 29)

kommt von Ambri-Piotta

🇸🇰 Tomas Tatar (Center, 34)

kommt von den New Jersey Devils

🇨🇿 David Sklenicka (Verteidiger, 28)

kommt von Lausanne HC

Abgänge ❌

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇸🇪 Fredrik Olofsson (Stürmer, 28)

wechselt zu Rögle

🇳🇴 Dan Tangnes (Trainer, 45)

wechselt zu Rögle

🇸🇪 Niklas Hansson (Verteidiger, 30)

offen

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

kommt vom SC Bern

🇺🇸Michael Kapla (Verteidiger, 30)

kommt von Rögle

🇫🇮Henrik Borgström (Stürmer, 27)

kommt von HV71

Abgänge ❌

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 39)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers



Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

kommt vom Lausanne HC

🇸🇪 Rasmus Asplund (Stürmer, 27)

kommt von Färjestad (SWE)



Abgänge ❌

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 29)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇭 Andres Ambühl (Stürmer, 41)

tritt zurück

🇨🇭 Marc Wieser (Stürmer, 37)

tritt zurück



Gerüchte 💬

…

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Tim Bozon (Flügel, 30)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇦 Jason Akeson (Flügel, 34)

kommt vom HC Pustertal

🇨🇦 Taylor Beck (Stürmer, 34)

kommt von Nowosibirsk

🇫🇷 Floran Douay (Stürmer, 30)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭Matthew Verboon (Stürmer, 25)

wechselt zu Servette

🇫🇮 Jesse Puljujärvi (Stürmer, 27)

kommt von den Charlotte Checkers (AHL)



Abgänge ❌

🇨🇭 Christophe Cavalleri (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Arnaud Jacquemet (Verteidiger/Stürmer, 36)

tritt zurück

🇨🇭 Guillaume Maillard (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭 Antoine Guignard (Stürmer, 21)

offen

🇸🇪 Dmytro Timashov (Stürmer, 28)

offen

🇸🇪 Theodor Lennström (Verteidiger, 31)

offen

🇫🇮 Antti Raanta (Goalie, 36)

offen

🇫🇮 Sami Vatanen (Verteidiger, 34)

wechselt zu Jyväskylä

🇨🇭 Mike Völlmin (Verteidigung, 32)

wechselt zu Sierre

🇫🇮 Teemu Hartikainen (Stürmer, 35)

wechselt zu KalPa

🇨🇭 Alessio Bertaggia (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Gauthier Descloux (Goalie, 28)

offen

Gerüchte 💬



...

Das aktuelle Team

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

kommt vom ZSC

🇩🇪 Dominik Kahun (Stürmer, 30)

kommt vom SC Bern

🇫🇮 Sami Niku (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭Connor Hughes (Goalie, 28)

kommt von den Laval Rockets (AHL)

🇸🇪 Erik Brännström (Verteidiger, 25)

kommt von den Rochester Americans (AHL)

🇫🇷 Floran Douay (Stürmer, 30)

Kommt von Ambri-Piotta

🇨🇦 Drake Caggiula (Stürmer, 31)

kommt von Bakersfield (AHL)



Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇫🇷🇨🇭 Tim Bozon (Stürmer, 30)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Joël Genazzi (Verteidiger, 37)

tritt zurück

🇸🇪 Lawrence Pilut (Verteidiger, 29)

offen

🇦🇹 Michael Raffl (Stürmer, 36)

wechselt zu Salzburg

🇫🇮 Janne Kuokkanen (Stürmer, 27)

Wechselt zu Malmö

🇫🇮 Lauri Pajuniemi (Stürmer, 25)

wechselt zu Malmö

🇫🇷 Antoine Keller (Goalie, 20)

wechselt zu Hershey (AHL)

🇺🇸 Gavin Bayreuther (Verteidiger, 31)

offen

🇨🇿 David Sklenicka (Verteidiger, 29)

wechselt zu Zug

🇨🇦 Brendan Perlini (Stürmer, 29)

geht zu Lugano

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

kommt vom SC Bern​​

Abgänge ❌

🇮🇹 Davide Fadani (Torhüter, 23)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇿 Dominik Kubalik (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

🇫🇷 Floran Douay (Stürmer, 30)

wechselt zu Lausanne



Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

kommt vom ZSC

🇨🇭 Matteo Wagner (Stürmer, 19)

kommt von AIK (Schweden)

🇨🇭 Robin Meyer (Goalie, 24)

kommt vom EHC Visp

🇫🇮 Hannes Björninen (Stürmer, 29)

kommt von Örebrö (Schweden)

🇸🇪 André Petersson (Stürmer, 34)

kommt von HV 71 (Schweden)​

Abgänge ❌

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

wechselt zu Genf-Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidiger, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Pascal Berger (Stürmer, 35)

tritt zurück

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 34)

offen

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 37)

offen

🇸🇰 Michal Kristof (Stürmer, 31)

offen

🇺🇸 Sean Malone (Stürmer, 30)

wechselt zu Örebrö

🇫🇮 Aleksi Saarela (Stürmer, 28)

muss in Finnland ins Militär

Gerüchte 💬

...





Das aktuelle Team

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 29)

kommt von Davos



Abgänge ❌

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Mats Alge (Stürmer, 21)

wechselt zum SC Bern

🇺🇸 Bobby Nardella (Verteidiger, 29)

wechselt zu Novgorod (KHL)

🇨🇭 Colin Gerber (Verteidiger, 27)

wechselt zu Visp

🇸🇪 Emil Djuse (Verteidiger, 31)

wechselt zu Skelleftea



Gerüchte 💬

…

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Christophe Cavalleri (Stürmer, 22)

kommt von Genf-Servette

🇫🇮 Niklas Friman (Verteidiger, 31)

kommt von Ilves Tampere

🇨🇭 Elvis Schläpfer (Stürmer, 24)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 31)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇫🇮 Oula Palve (Stürmer, 33)

offen

🇨🇭 Marco Maurer (Verteidiger, 37)

offen

🇸🇪 Adam Rundqvist (Verteidiger, 35)

offen



Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Noah Delémont (Verteidiger, 22)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

kommt vom HC Lugano

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 23)

kommt von den Bellinzona Snakes

🇨🇭 Ewan Huet (Goalie, 19)

kommt von den Regina Pats (Kanada)

🇨🇭 Simon Meier (Stürmer, 19)

kommt von den Penticton Vees (Kanada)

🇸🇪 Max Lindroth (Verteidiger, 28)

kommt von TPS Turku (FIN)

🇫🇮 Petteri Puhakka (Stürmer, 23)

kommt von Tappara Tampere (FIN)

🇨🇦 Brandon Gignac (Stürmer, 27)

kommt von Laval Rockets

🇫🇮 Robert Leino (Stürmer, 32)

kommt von Örebrö (SWE)

🇨🇿 Lukas Klok (Verteidiger, 30)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Sami Niku (Verteidiger, 28)

wechselt zum HC Lausanne

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 34)

wechselt zum SC Bern

🇨🇦 Jayce Hawryluk (Verteidiger, 29)

offen

🇸🇪 Pontus Aberg (Stürmer, 31)

offen

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer, 22)

offen

🇨🇦 Daniel Audette (Stürmer, 29)

offen

🇨🇦 Thomas Grégoire (Verteidiger, 27)

offen

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 33)

offen

🇫🇮 Niko Ojamäki (Stürmer, 30)

offen

Gerüchte 💬

...