Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Chelsea erpresst Borussia Dortmund Chelsea wollen zum BVB wechseln: Innenverteidiger Aaron Anselmino und Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka, der schon in der Rückrunde an den Bundesligisten ausgeliehen war. Dortmund bemüht sich schon länger intensiv um den 21-jährigen Chukwuemeka, ist aufgrund von dessen Verletzungsanfälligkeit aber an einer weiteren Leihe interessiert, bevor es eine definitive Übernahme in Betracht zieht. Doch Chelsea stellte nun klar: Dortmund bekommt den 20-jährigen Anselmino nur per Leihe, wenn Chukwuemeka fix übernommen wird. Dies liegt auch an der Obergrenze für ausgeliehene Spieler, die bei sechs Profis festgesetzt ist. Chelsea hat bereits vier Spieler verliehen, darunter drei an Partnerklub Strassburg. (nih)



Carney Chukwuemeka 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Alter: 21 Jahre

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2024/25: 22 Spiele, 1 Tor

Quelle:





Aaron Anselmino 🇦🇷

Alter: 20 Jahre

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2024/25: 2 Spiele

Zwei Spieler vonwollen zumwechseln: Innenverteidigerund Mittelfeldspieler, der schon in der Rückrunde an den Bundesligisten ausgeliehen war. Dortmund bemüht sich schon länger intensiv um den 21-jährigen Chukwuemeka, ist aufgrund von dessen Verletzungsanfälligkeit aber an einer weiteren Leihe interessiert, bevor es eine definitive Übernahme in Betracht zieht. Doch Chelsea stellte nun klar: Dortmund bekommt den 20-jährigen Anselmino nur per Leihe, wenn Chukwuemeka fix übernommen wird. Dies liegt auch an der Obergrenze für ausgeliehene Spieler, die bei sechs Profis festgesetzt ist. Chelsea hat bereits vier Spieler verliehen, darunter drei an Partnerklub Strassburg. (nih)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Alter: 21 JahrePosition: Zentrales MittelfeldMarktwert: 18 Mio. EuroBilanz 2024/25: 22 Spiele, 1 TorQuelle: Fabrizio Romano 🇦🇷Alter: 20 JahrePosition: InnenverteidigerMarktwert: 8 Mio. EuroBilanz 2024/25: 2 Spiele Spanier Clemente zu den Grasshoppers Grasshoppers ergänzen ihr Kader mit dem Spanier Oscar Clemente. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei vom La-Liga-Aufsteiger Levante nach Zürich. Clemente hat einen für zwei Jahre gültigen Vertrag mit der Option auf eine dritte Saison unterzeichnet. (nih/sda)



Oscar Clemente 🇪🇸

Alter: 26 Jahre

Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2024/25: 27 Spiele, 2 Assists

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Grasshopper Club Zürich (@gczurich)

Dieergänzen ihr Kader mit dem Spanier. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei vom La-Liga-Aufsteiger Levante nach Zürich. Clemente hat einen für zwei Jahre gültigen Vertrag mit der Option auf eine dritte Saison unterzeichnet. (nih/sda)🇪🇸Alter: 26 JahrePosition: Offensives MittelfeldMarktwert: 500'000 EuroBilanz 2024/25: 27 Spiele, 2 Assists Liverpools Elliott in die Bundesliga? Harvey Elliott soll in Leipzig der Nachfolger von Xavi Simons werden, der zu Chelsea wechseln möchte. Der 22-jährige Engländer soll sich mit dem Bundesligisten bereits geeinigt haben. Liverpool, so heisst es, lasse Elliott gehen, sofern das Angebot für sie stimme. (ram)



Harvey Elliott 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Alter: 22 Jahre

Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2024/25: 28 Spiele, 5 Tore

Quelle:

soll inder Nachfolger von Xavi Simons werden, der zu Chelsea wechseln möchte. Der 22-jährige Engländer soll sich mit dem Bundesligisten bereits geeinigt haben. Liverpool, so heisst es, lasse Elliott gehen, sofern das Angebot für sie stimme. (ram)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Alter: 22 JahrePosition: Offensives MittelfeldMarktwert: 30 Mio. EuroBilanz 2024/25: 28 Spiele, 5 ToreQuelle: Florian Plettenberg Arsenal klaut Tottenham wohl England-Star weg Arsenal doch wieder in das Tauziehen um Eberechi Eze ein. Der 12-fache Nationalspieler und einstige Arsenal-Junior möchte unbedingt zu den Gunners, weshalb den Spurs wohl nicht viel übrig bleibt, als sich nach Alternativen umzuschauen, wie



Eberechi Eze 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Alter: 27 Jahre

Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert: 55 Mio. Euro

Bilanz 2024/25: 43 Spiele, 14 Tore, 11 Assists

Tottenham Hotspur hatte mit Crystal Palace eine Einigung erzielt, doch nun mischt sichdoch wieder in das Tauziehen umein. Der 12-fache Nationalspieler und einstige Arsenal-Junior möchte unbedingt zu den Gunners, weshalb den Spurs wohl nicht viel übrig bleibt, als sich nach Alternativen umzuschauen, wie The Athletic berichtet. Arsenal hat seine Bemühungen um Eze nach der Verletzung von Kai Havertz am Mittwoch wieder intensiviert und sei bereit, die Forderungen von Palace zu erfüllen. Der 27-Jährige wird wohl knapp 70 Millionen Euro kosten. (nih)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Alter: 27 JahrePosition: Offensives MittelfeldMarktwert: 55 Mio. EuroBilanz 2024/25: 43 Spiele, 14 Tore, 11 Assists Noah Yannick verlässt St. Gallen in Richtung Kosovo FC St. Gallen und Abwehrspieler Noah Yannick gehen nach nur einem Jahr wieder getrennte Wege. Die Ostschweizer geben den 21-jährigen Kameruner an den kosovarischen Zweitligisten FC Feronikeli 74 ab.



Yannick war im Sommer 2024 zum FCSG gestossen und absolvierte seither 15 Pflichtspiele, darunter vier Einsätze in der Conference League. Da ihm die gewünschte Spielzeit nicht garantiert werden konnte, entsprach der Klub dem früh geäusserten Wechselwunsch des Spielers, der in St. Gallen noch einen bis Saisonende gültigen Vertrag besass. (nih/sda)



Noah Yannick 🇨🇲

Alter: 21 Jahre

Position: Linksverteidiger

Marktwert: k. A.

Bilanz 2024/25: 15 Spiele, 1 Tor

Derund Abwehrspielergehen nach nur einem Jahr wieder getrennte Wege. Die Ostschweizer geben den 21-jährigen Kameruner an den kosovarischen Zweitligisten FC Feronikeli 74 ab.Yannick war im Sommer 2024 zum FCSG gestossen und absolvierte seither 15 Pflichtspiele, darunter vier Einsätze in der Conference League. Da ihm die gewünschte Spielzeit nicht garantiert werden konnte, entsprach der Klub dem früh geäusserten Wechselwunsch des Spielers, der in St. Gallen noch einen bis Saisonende gültigen Vertrag besass. (nih/sda)🇨🇲Alter: 21 JahrePosition: LinksverteidigerMarktwert: k. A.Bilanz 2024/25: 15 Spiele, 1 Tor Galatasaray nähert sich Einigung mit City bezüglich Akanji Galatasaray Istanbul und Manchester City sind sich wohl über einen Transfer von Manuel Akanji einig. Die Ablösesumme solle sich auf gut 17 Millionen Euro belaufen, letzte Details seien aber noch zu klären, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet. ManCity würde den Nati-Verteidiger, der im ersten Saisonspiel nur auf der Bank sass, gerne verkaufen. Trainer Pep Guardiola will das Kader verkleinern. Ob Akanji sich mit dem türkischen Topklub einig wird, ist aber noch unklar. Ein erstes Angebot werde demnächst erwartet, aktuell gebe es keine Zeichen, ob der 30-Jährige zu Galatasaray wechseln möchte. (nih)



Manuel Akanji 🇨🇭

Alter: 30 Jahre

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2024/25: 40 Spiele, 2 Assists Verwirrung um Akanji: Transfer-Insider Romano löscht Post nach Kommentar von Nati-Star Douglas Luiz nach Nottingham Douglas Luiz kehrt in die Premier League zurück. Den Ex-Freund der Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann zieht es von Juventus zu Nottingham Forest. Am Donnerstag steht der Medizincheck an, als Ablösesumme sind 30 Millionen Euro im Gespräch. (ram)



Douglas Luiz 🇧🇷

Alter: 27 Jahre

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2024/25: 28 Spiele

Quelle:

Der Brasilianerkehrt in die Premier League zurück. Den Ex-Freund der Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann zieht es von Juventus zuAm Donnerstag steht der Medizincheck an, als Ablösesumme sind 30 Millionen Euro im Gespräch. (ram)🇧🇷Alter: 27 JahrePosition: Zentrales MittelfeldMarktwert: 30 Mio. EuroBilanz 2024/25: 28 SpieleQuelle: Fabrizio Romano Gregoritsch nach Dänemark Michael Gregoritsch die Bundesliga und seinen letzten Arbeitgeber SC Freiburg. Er hat bis 2028 in Dänemark bei Bröndby unterschrieben. (ram)



Michael Gregoritsch 🇦🇹

Alter: 31 Jahre

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2024/25: 23 Spiele, 3 Tore

Nach mehr als zehn Jahren verlässt der österreichische Stürmerdie Bundesliga und seinen letzten Arbeitgeber SC Freiburg. Er hat bis 2028 in Dänemark beiunterschrieben. (ram)🇦🇹Alter: 31 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 3 Mio. EuroBilanz 2024/25: 23 Spiele, 3 Tore Trapp nach Paris, Zetterer nach Frankfurt Kevin Trapp verlässt Eintracht Frankfurt kurz vor Saisonbeginn und wechselt wie erwartet zum Ligue-1-Aufsteiger Paris FC. Der 35-jährige Goalie und Captain des Bundesligisten erhält bei den Franzosen einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag, wie sein neuer Klub mitteilte.



Über die Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben. Trapps Vertrag in Frankfurt hätte noch für die anstehende Saison Gültigkeit gehabt. Für Trapp ist es eine Rückkehr nach Paris. 2015 war er von der Eintracht zu Paris Saint-Germain gewechselt. Drei Jahre später kehrte der neunfache deutsche Internationale nach Frankfurt zurück und gewann mit den Hessen 2022 die Europa League.



Die Eintracht stellte bereits Trapps Nachfolger vor. Ebenfalls wie erwartet kommt Michael Zetterer vom Ligakonkurrenten Werder Bremen. (abu/ram/sda)



Kevin Trapp 🇩🇪

Alter: 35

Position: Torhüter

Marktwert: 2,50 Mio. Euro

Bilanz 2024/25: 26 Spiele, 10x zu null



𝐀𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐆𝐮𝐭𝐞, 𝐓𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨! 🫶



Kevin Trapp verlässt Eintracht Frankfurt nach insgesamt 10 Jahren mit dem Adler auf der Brust und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Paris FC.



ℹ️ Meldung: https://t.co/SAR5Dn7gI6#SGE pic.twitter.com/OOokUvXMaQ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 19, 2025 verlässtkurz vor Saisonbeginn und wechselt wie erwartet zum Ligue-1-Aufsteiger. Der 35-jährige Goalie und Captain des Bundesligisten erhält bei den Franzosen einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag, wie sein neuer Klub mitteilte.Über die Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben. Trapps Vertrag in Frankfurt hätte noch für die anstehende Saison Gültigkeit gehabt. Für Trapp ist es eine Rückkehr nach Paris. 2015 war er von der Eintracht zu Paris Saint-Germain gewechselt. Drei Jahre später kehrte der neunfache deutsche Internationale nach Frankfurt zurück und gewann mit den Hessen 2022 die Europa League.Die Eintracht stellte bereits Trapps Nachfolger vor. Ebenfalls wie erwartet kommtvom Ligakonkurrenten Werder Bremen. (abu/ram/sda)🇩🇪Alter: 35Position: TorhüterMarktwert: 2,50 Mio. EuroBilanz 2024/25: 26 Spiele, 10x zu null Basel leiht Essiam nach Belgien aus FC Basel leiht den Mittelfeldspieler Emmanuel Essiam bis Saisonende zu Royal Francs Borains in die zweithöchste Liga Belgiens aus. Eine Kaufoption für den 21-Jährigen aus Ghana wurde nicht vereinbart, wie der FCB mitteilte.



Essiam besitzt beim Schweizer Double-Gewinner einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag. Er wechselte im Januar 2022 zum FCB, kam seither für den Klub aber nur auf acht Einsätze in der Super League. Letzte Saison spielte er auf Leihbasis für den FC Aarau in der Challenge League. (sda)



Derleiht den Mittelfeldspielerbis Saisonende zuin die zweithöchste Liga Belgiens aus. Eine Kaufoption für den 21-Jährigen aus Ghana wurde nicht vereinbart, wie der FCB mitteilte.Essiam besitzt beim Schweizer Double-Gewinner einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag. Er wechselte im Januar 2022 zum FCB, kam seither für den Klub aber nur auf acht Einsätze in der Super League. Letzte Saison spielte er auf Leihbasis für den FC Aarau in der Challenge League. (sda) Sierro zieht es nach Saudi-Arabien Vincent Sierro wechselt von Toulouse zu Al-Shabab nach Saudi-Arabien. Der 29-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb bis Juni 2027.



Sierro kam im Januar 2023 von den Young Boys nach Toulouse, wurde dort rasch Captain und absolvierte 90 Pflichtspiele (13 Tore). Seit März 2024 bestritt er 13 Länderspiele für die Schweiz.



Bei Al-Shabab trifft er unter anderem auf den Belgier Yannick Carrasco. (mke/sda)



Der Schweizer Internationalewechselt vonnach Saudi-Arabien. Der 29-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb bis Juni 2027.Sierro kam im Januar 2023 von den Young Boys nach Toulouse, wurde dort rasch Captain und absolvierte 90 Pflichtspiele (13 Tore). Seit März 2024 bestritt er 13 Länderspiele für die Schweiz.Bei Al-Shabab trifft er unter anderem auf den Belgier Yannick Carrasco. (mke/sda) Jérôme Boateng und Linzer ASK trennen sich Linzer ASK und sein vermeintlicher Transfercoup Jérôme Boateng auf eine einvernehmliche Auflösung des Vertrages geeinigt. Das teilte der österreichische Bundesligist am Dienstag mit.



Der 36-jährige Weltmeister von 2014 mit Deutschland absolvierte auch aufgrund von Verletzungen nur 14 Pflichtspiele für die Linzer. Sein Kontrakt wäre noch bis Sommer 2026 gelaufen. (nih/sda/apa)



Jérôme Boateng 🇩🇪

Alter: 36 Jahre

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 150'000 Euro

Bilanz 2024/25: 14 Spiele

Nach gut einem Jahr haben sich derund sein vermeintlicher Transfercoupauf eine einvernehmliche Auflösung des Vertrages geeinigt. Das teilte der österreichische Bundesligist am Dienstag mit.Der 36-jährige Weltmeister von 2014 mit Deutschland absolvierte auch aufgrund von Verletzungen nur 14 Pflichtspiele für die Linzer. Sein Kontrakt wäre noch bis Sommer 2026 gelaufen. (nih/sda/apa)🇩🇪Alter: 36 JahrePosition: InnenverteidigerMarktwert: 150'000 EuroBilanz 2024/25: 14 Spiele Bayern buhlt weiter um Nkunku Bayern München ist weiterhin stark an einem Transfer von Christopher Nkunku interessiert. Das berichtet Sky. Demnach fanden am Montag weitere Gespräche zwischen den Klubs statt. Der Spieler habe sich festgelegt, zum FC Bayern wechseln zu wollen. Bayerns Sportvorstand Max Eberl versucht noch, eine Lösung mit Chelsea zu finden. Schwierigkeiten gibt es jedoch dabei, das passende Transfermodell festzulegen. Die Bayern möchten Nkunku mit einer Kaufoption ausleihen, der Premier-League-Klub würde seinen Flügelspieler allerdings lieber direkt verkaufen. (nih/t-online)



Christopher Nkunku 🇫🇷

Alter: 27 Jahre

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2024/25: 48 Spiele, 15 Tore, 5 Assists

ist weiterhin stark an einem Transfer voninteressiert. Das berichtet Sky. Demnach fanden am Montag weitere Gespräche zwischen den Klubs statt. Der Spieler habe sich festgelegt, zum FC Bayern wechseln zu wollen. Bayerns Sportvorstand Max Eberl versucht noch, eine Lösung mit Chelsea zu finden. Schwierigkeiten gibt es jedoch dabei, das passende Transfermodell festzulegen. Die Bayern möchten Nkunku mit einer Kaufoption ausleihen, der Premier-League-Klub würde seinen Flügelspieler allerdings lieber direkt verkaufen. (nih/t-online)🇫🇷Alter: 27 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 35 Mio. EuroBilanz 2024/25: 48 Spiele, 15 Tore, 5 Assists Okafors Wechsel nach England angeblich fix Noah Okafor unterschreibt bei Leeds United einen Vierjahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Saison. Dies berichtet



Noah Okafor 🇨🇭

Alter: 25 Jahre

Position: Linksaussen

Marktwert: 13 Mio. Euro

Bilanz 2024/25: 21 Spiele, 1 Tor, 2 Assists

Nach Granit Xhaka und Dan Ndoye wird wohl ein weiterer Nati-Spieler in die Premier League wechseln:unterschreibt beieinen Vierjahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Saison. Dies berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano . Demnach bezahle der Aufsteiger der AC Milan eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro. Okafor wechselte im Sommer 2023 für gut 15 Millionen Euro von Salzburg zu den Rossoneri, konnte sich dort aber nicht wirklich durchsetzen. Die Rückrunde der letzten Saison verbrachte er leihweise in Neapel, kam aber insgesamt nur 36 Minuten zum Einsatz. (nih)🇨🇭Alter: 25 JahrePosition: LinksaussenMarktwert: 13 Mio. EuroBilanz 2024/25: 21 Spiele, 1 Tor, 2 Assists

Nach Granit Xhaka und Dan Ndoye wechselt mitein dritter Schweizer Nationalspieler in diesem Sommer in die Premier League. Der 25-jährige Stürmer hat mit Aufsteigereinen Vierjahresvertrag unterschrieben, wie die Engländer bekannt geben.Okafor stand in den letzten zwei Saisons in Italien im Einsatz. Mit starken Leistungen in Salzburg hatte sich der Basler für den Transfer zur AC Milan empfohlen. Doch weder bei den Rossoneri noch zuletzt bei seinem halbjährigen leihweisen Engagement bei Napoli konnte er sich über längere Zeit als Stammspieler durchsetzen. In 58 Partien für die beiden Klubs gelangen ihm sieben Tore. Am Meistertitel von Napoli im letzten Frühjahr war er mit vier Kurzeinsätzen beteiligt.Trotz der zwiespältigen Bilanz in Italien zahlt Leeds United dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro für Okafor, der für gut 15 Millionen Euro 2023 zu Milan gewechselt hatte. Beim englischen Zweitliga-Meister der letzten Saison wird er unter anderem zusammen mit dem ehemaligen FCZ-Stürmer Wilfried Gnonto spielen. Der vor einem Jahr von St. Gallen zu Leeds gewechselte Westschweizer Isaac Schmidt dürfte den Klub hingegen noch vor Ende Monat verlassen. (nih/sda)🇨🇭Alter: 25 JahrePosition: LinksaussenMarktwert: 13 Mio. EuroBilanz 2024/25: 21 Spiele, 1 Tor, 2 Assists