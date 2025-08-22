In dieser Woche kamen Gerüchte auf, dass Manchester City bereit sei, Manuel Akanji an Galatasaray Istanbul zu verkaufen und es gar bereits eine Einigung gegeben habe. Akanji selbst reagierte auf diese Meldungen: «Davon weiss ich nichts.» Nun wurde Trainer Pep Guardiola zum Schweizer Innenverteidiger und Savinho, der mit Tottenham in Verbindung gebracht wird, gefragt. Die Antwort des Katalanen war gewohnt wenig aussagekräftig, liess aber dennoch hindurchblicken, dass ein Verkauf beider Spieler nicht unwahrscheinlich sei. «Ich weiss nichts davon. Es sind beides unsere Spieler und wir werden sehen, was passiert», so Guardiola, der anfügte: «Ich glaube, dass einige Dinge passieren werden.» (nih)
Manuel Akanji 🇨🇭
Alter: 30 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 28 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 40 Spiele, 2 Assists
