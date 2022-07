illustration: julia neukomm

Diese 4 Schweizer Start-ups solltest du kennen!💡

Heute stelle ich dir vier Schweizer Start-ups mit innovativen Ideen vor. Viel Spass beim Entdecken!

Olivia Zogg

Hier dreht sich heute alles um Schweizer Start-ups. Und diese spannende Szene ist genau so vielfÀltig wie die Labels, die ich dir gleich vorstelle.

Es erwartet dich ein bunter Mix an kreativen und innovativen Labels mit aussergewöhnlichen GeschĂ€ftsideen. Und natĂŒrlich auch noch eine tolle Verlosung.🍀 Und los geht's!

Wir starten im Bereich «Living»:

Mit einem schönen Möbel gleichzeitig die Umwelt schonen? Rewood macht's möglich! Das junge Label verwendet fĂŒr ihre Möbel ausschliesslich ausrangiertes Holz. Das heisst: Bei Rewood wird fĂŒr kein einziges MöbelstĂŒck neues Holz verwendet und somit auch kein neuer Baum gefĂ€llt. Mit sorgfĂ€ltiger Handarbeit wird das Holz «upcycled» und in ein DesignerstĂŒck verwandelt.

Das Dreiecks Wandregal von Rewood Bild: rewood

Über die Produkte: Die Produkte werden in der Schweiz, in einer eigenen Werkstatt in Biel von gelernten Schreiner:innen hergestellt. Rewood bietet eine moderne und ökologische Alternative zu billiger Massenware. Hochwertiges Design und Nachhaltigkeit werden vereint. Das Label setzt auch gerne kreative Möbelideen in Zusammenarbeit mit ihren Kunden um. Dabei sind die Möglichkeiten, ein MöbelstĂŒck individuell den persönlichen BedĂŒrfnissen anzupassen praktisch unbegrenzt.

Weiter geht es mit dem liebsten Alltagsbegleiter: Der Kaugummi!

Herkömmliche Kaugummis verwenden Plastik als Kaumasse, was weder den Kauenden noch der Natur Spass macht. Dies Ă€ndert Tree Gum mit seinen natĂŒrlichen Kaugummis in drei frischen Sorten, welche eine natĂŒrliche Kaumasse vom Baum verwendet. Und damit nicht genug, fĂŒr jedes verkaufte Multipack lĂ€sst das Start-up einen Baum pflanzen.

Über die Kaugummi: Tree Gum Kaugummis sind von Natur aus rein pflanzlich, 100% vegan, und garantiert biologisch abbaubar. Dem jungen Start-up ist es wichtig, dass Tree Gum toll schmeckt aber gĂ€nzlich frei ist von Zucker, Aspartam, Kunststoff, kĂŒnstlichen SĂŒssstoffen und Aromen.

Abenteuerlustige aufgepasst! Dieses Start-up mĂŒsst ihr kennen:

An einem grossen Festival werden bis zu einem Viertel aller Zelte stehengelassen. Genau aus diesem Grund hat sich Niuway das grosse Ziel gesetzt, die Festivals mit ihrem Service nachhaltiger zu gestalten. Die Niuway Zelte wurden fĂŒr den Einsatz an Festivals konzipiert. Sie sind schnell und einfach aufgestellt und bieten den gewohnten Komfort. Nach der RĂŒckgabe werden die Artikel wieder neu aufbereitet, sodass sie von neuen Festivalbesuchern gemietet werden können.

Das Niuway Zelt ist fĂŒr die hĂ€ufige Wiederverwendung Ă€usserst robust, gut zu reinigen und zu reparieren. bild: niuway

Über die Zelte: Durch das minimalistische Design und die einfache Handhabung, eignen sich die Zelte ideal fĂŒr das Mietkonzept. FĂŒr diesen Service ist es unabdingbar, dass die Produkte kreislauffĂ€hig sind. Das heisst, die Ware muss neu aufbereitet, gewaschen, repariert und ggf. rezykliert werden können.

Und zum Schluss: Eine nachhaltige Alternative fĂŒr menstruierende Personen.

Hera organics wurde von den Jungunternehmerinnen Naomi (25) und Valentina (24) gegrĂŒndet. Den beiden war lange nicht klar, dass ihre Menstruation einen riesigen MĂŒllberg hinterlĂ€sst und eine Frau im Leben 10’000 bis 17'000 Perioden-Einwegprodukte verbraucht. Es musste eine natĂŒrliche und nachhaltige Alternative fĂŒr die Periode her!

Über die MenstruationsschwĂ€mme: Bei den MenstruationsschwĂ€mmen handelt es sich um eine 100% natĂŒrliche und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Produkten wie Tampons, Binden und Co. Der Naturschwamm ist chemie- und plastikfrei und ein wahrer Alleskönner! Sex wĂ€hrend der Periode? Kein Problem! Das Zero Waste Produkt ist ĂŒber mehrere Monate wiederverwendbar und biologisch abbaubar.

Stop! Hier gibt es noch etwas Tolles zu gewinnen:

Jetzt beim Wettbewerb mitmachen und drei Tree Gum Multipacks im Gesamtwert von 126 CHF gewinnen.

Ein Multipack beinhaltet 12 Kaugummi-PĂ€ckli pro Sorte bild: tree gum

Mut zur Tat mit «watson's favorites» Olivia Zogg arbeitet bei watson im Marketingteam. Nebenbei baut sie zusammen mit ihrem Partner ein kleines Label auf. Durch diese Leidenschaft entstand die Idee fĂŒr den «watson's favorites»-Blog.



watson setzt sich mit dem Blog fĂŒr kreative Jungunternehmen in der Schweiz ein und prĂ€sentiert unter «watson's favorites» wöchentlich eine Auswahl an Produkten von kleinen Schweizer Labels. Handwerkerinnen, KĂŒnstler, Designerinnen, alles Macherinnen und Macher, welche watson mit diesem Projekt supportet. đŸ€ Die vorgestellten Labels bezahlen fĂŒr ihre Produktplatzierung einen Beitrag.



watson ĂŒberprĂŒft die GlaubwĂŒrdigkeit der «watson's favorites»-Partner und wird gegenĂŒber jeglichen AnsprĂŒchen zwischen Labeln und watson-Usern entlastet.



illustration: julia neukomm