Föhnsturm fegt durch einzelne Alpentäler – Geschwindigkeit von über 100 km/h

Ein Föhnsturm von über 100 Kilometern pro Stunde (km/h) ist am Montag durch einzelne Alpentäler gefegt. In Altdorf UR und Meiringen BE wurden 112 km/h beziehungsweise 106 km/h gemessen, wie SRF Meteo via X (vormals Twitter) mitteilte.

Im Vergleich zum Freitag war jedoch der Südwind auf den Gipfeln nicht mehr so stark und nur noch vereinzelt im Orkanbereich. Hohe Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 90 km/h gab es auch im Urner Boden, in Gersau SZ, Visp VS und Glarus. (sda)