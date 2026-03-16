Nach Schnee und Regen am Wochenende – der Frühling kehrt diese Woche wieder zurück

Am Wochenende drückte noch einmal kurz der Winter durch und sorgte gar vereinzelt für Schnee im Flachland. Jetzt kommt aber wieder ein Hochdruckgebiet auf die Schweiz zu.

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Nach dem kühlen und teils ungemütlichen Wochenende, das vor allem im Norden und Süden Schnee- und Regenwolken brachte, zeigt sich der Frühling diese Woche wieder von seiner freundlicheren Seite.

Am Montag erreichte noch eine schwache Störung den Norden: Dichte Wolken und einzelne Schauer zogen über die zentralen und östlichen Alpen, während der Süden mit Nordföhn und viel Sonne angenehm mild bleibt. Die Temperaturen stiegen im Vergleich zum Wochenende leicht an, im Norden wurden 9 bis 11 Grad erreicht, im Süden sogar bis zu 19 Grad.

Wochenaussicht

Am Dienstag setzt sich dann gemäss Meteonews ein Hochdruckrücken durch. Im Westen bleibt es ganztags sonnig, im Osten lockern die Wolken zunehmend auf, und auch der Süden darf sich über viel Sonne und milde 15 Grad freuen.

Die Nullgradgrenze soll im Westen auf rund 2500 Meter klettern – perfekte Bedingungen für erste Frühlingsspaziergänge in den Bergen. Mittwoch und Donnerstag bringen dann fast überall sonniges Hochdruckwetter.

Morgen Dienstag wir die Schweiz zur Sonnenstube. Bild: meteonews

Am Mittwochvormittag kann es entlang der Alpen und im Westen noch Hochnebel geben. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 17 Grad, die frühlingshafte Stimmung ist damit spürbar, und in den Bergregionen weht nur noch ein schwacher bis mässiger Nordostwind.

Am Freitag nähert sich aus Nordosten dann ein Höhentief, das vor allem im Osten dichtere Wolken bringt. Im Westen und Süden bleibt es weitgehend sonnig, die Temperaturen ändern sich nur wenig. Wer also die Sonne geniessen möchte, sollte den Wochenanfang nutzen.

Wetter am Wochenende

Für das Wochenende ist die Lage noch etwas unsicher: Am Samstag bringt das Höhentief vor allem im Norden und Osten mehr Wolken und einzelne Schauer, die Temperaturen liegen dort bei rund 9 Grad und fühlen sich durch die Bise noch kühler an. Im Süden bleibt es bewölkt und regnerisch, bei rund 11 Grad.

So soll das Wetter diese Woche aussehen. Bild: meteonews

Am Sonntag könnte es im Norden schon wieder sonniger werden, während der Süden langsam freundlichere Abschnitte bekommt. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Frühling, der trotz eines unruhigen Wochenendes immer wieder zurückkehrt. (ear)