wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

Gewitter in der Schweiz: So wird das Wetter am Wochenende

Gewitter über der Schweiz im Mai 2026: Hier ist Vorsicht geboten.
Hier kommt bis Donnerstag einiges an Niederschlag zusammen: Besonders im Tessin wird es nass.Bild: meteonews

Am Nachmittag ziehen die Gewitter auf – hier ist Vorsicht geboten

06.05.2026, 11:1006.05.2026, 11:10

Die sommerliche Wetterphase findet am Mittwoch ein einigermassen jähes Ende. Der Grund ist eine ausgedehnte Tiefdruckzone über der Schweiz, welche feuchte Mittelmeerluft vom Süden in den Norden zieht. «So bringt der Mittwoch einen wolkenverhangenen Himmel, dazu breitet sich von Südwesten her teilweise kräftiger Regen aus», schreibt etwa MeteoNews in einer Mitteilung.

Am Mittwochmorgen beschränken sich die Regenwolken noch auf den Süden der Schweiz, ein Blick auf den Regenradar zeigt aber: Im Laufe des Nachmittags kann es auch im Norden der Alpen zu teilweise massiven Niederschlägen von bis zu über 60 Millimetern pro Stunde kommen.

Hier ziehen Gewitter auf

Wo genau diese auftreten, lässt sich nur schwierig vorhersagen. Aktuelle Prognosen zeigen, dass die stärksten Niederschläge im Tessin und in der Nordostschweiz fallen sollen. Für den frühen Nachmittag sind laut Niederschlagsradar Platzregen für die Region zwischen Zürich und Luzern sowie Zürich und St.Gallen angesagt.

Gewitter über der Schweiz am 6. Mai 2026.
Die MeteoSchweiz-Prognose (10.45 Uhr) für 16 Uhr.Bild: meteoschweiz

Um 16 Uhr soll eine grössere Gewitterzelle über die Stadt St.Gallen ziehen. Für den Donnerstagmorgen sind leichtere Regenfälle für die Juraregion und Graubünden angesagt.

«In der Romandie lassen die Niederschläge am Nachmittag tendenziell nach, die Wolken lockern sich etwas auf. Im Süden ist es ganztags trüb mit gewittrig durchsetztem Regen», schreibt der Wetterdienst.

Niederschlagsarmer April bereitet der Natur Probleme

Die Niederschläge drücken zwar manchen aufs Gemüt, der Natur kommen sie aber zugute. Mit dem vergangenen April, der laut Messdaten zu den niederschlagsärmsten Aprilmonaten seit Messbeginn 1864 zählt, breitete sich hierzulande Trockenheit aus.

Über das gesamte Messnetz verzeichneten über 80 Standorte ein neues Rekordminimum an Aprilniederschlägen. An über 20 davon kamen keine zehn Millimeter Niederschlag zusammen, darunter an solchen im Berner Oberland, im Kanton Graubünden oder in der Region zwischen Zofingen und Aarau im Kanton Aargau.

So geht es diese Woche weiter

Am Donnerstag vertreibt trockene Luft aus Südwesten die verbliebenen Regenwolken über der Schweiz. «So gestaltet sich der Tag freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken, zeitweise ist es auch recht sonnig», schreibt MeteoNews weiter. Auch die Temperaturen steigen wieder leicht.

Gewitter über der Schweiz im Mai 2026: Hier ist Vorsicht geboten.
So sieht das Wetter am Wochenende aus.Bild: meteonews

Diese Strömung aus Südwesten hält auch am Wochenende an, was auf der Alpennordseite zu sonnigem und mildem Wetter führt. «Am Freitag werden dazu warme 22 und am Samstag 24 Grad erreicht», schreibt der Wetterdienst. (leo mit Material der sda)

Mehr zum Wetter:

Science-News
Studie zeigt: KI-Wettermodelle haben ein Problem mit Rekorden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bei GKB-Millionenkläger handelt es sich um Investor Remo Stoffel
Hinter der Klage über mehrere 100 Millionen Franken gegen die Graubündner Kantonalbank (GKB) und deren Tochter BZ Bank steht der Bündner Investor Remo Stoffel. Eine Sprecherin der Priora Suisse, der Gesellschaft von Stoffel, bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP die «Einreichung eines Schlichtungsgesuchs im Zusammenhang mit einer Schadenersatzklage».
Zur Story