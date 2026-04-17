Am Samstag bleibt das Wetter warm und sonnig, danach kühlt es erneut ab. Bild: keystone

Viel Sonne und Temperaturen über 20 Grad – am Sonntag folgt die Kaltfront

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Wie bereits vor einer Woche folgt auf sonniges und warmes Wetter bis und mit Samstag ein Wetterumschwung mit sinkenden Temperaturen am Sonntag. Danach soll sich der Frühling jedoch schnell wieder zurückmelden, wie die Prognosen von Meteonews zeigen.

Wochenende startet warm und sonnig

Nach regnerischen und kühlen Tagen zu Beginn der Woche zeigt sich das Wetter in den letzten Tagen erneut von seiner besten Seite: Sonne und Temperaturen über 20 Grad. In diesem Stil soll es auch am Wochenende weitergehen. Am Samstag erwartet uns laut Meteonews ein strahlend blauer Himmel und viel Sonne. Die Temperaturen bleiben dementsprechend angenehm warm und es ist mit keinen grösseren Störungen zu rechnen. Im Süden bleibt es ebenfalls mild, die 25-Grad-Grenze wird jedoch nicht geknackt.

Am Sonntag folgt dann erneut die Ernüchterung. Eine Kaltfront, ausgehend von einem Tief über Norddeutschland, bringt das kühlere und regnerische Wetter zurück. Exakte Angaben, wann die Kaltfront am Sonntag eintrifft, können die Meteorologinnen und Meteorologen jedoch keine machen. Aufgrund der labilen Schichtung der Atmosphäre kann es im Verlauf des Sonntags auch zu Gewittern und vereinzelten Platzregen kommen, besonders in der Deutschschweiz.

Neue Woche beginnt bewölkt – darauf folgt eine Hochdruckphase

Nach dem nassen und eher kühlen Sonntag sollten sich am Montag rasch erste sonnige Auflockerungen zeigen. Die Temperaturen bleiben zwar mit um die 15 Grad kühler als zuvor, richtig kalt soll es dennoch nicht werden. Auch niederschlagsmässig ist zum Wochenstart hin im Mittelland kaum mit grösseren Störungen zu rechnen.

Ein eintreffendes Hochdruck-Gebiet sorgt ab Mitte der nächsten Woche für viel Sonne. Bild: screenshot: meteonews

Ab Dienstag zeichnet sich dann eine eintreffende Hochdruckphase ab, die gegen Mitte der nächsten Woche erneut für viel Sonne und frühlingshaft milde Temperaturen sorgen soll. (jul)