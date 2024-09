Sturmtief «Aitor» im Anmarsch – Bund warnt vor Unwettern der Gefahrenstufe 3

In den Bergen soll es am Sonntag sonnig werden. Die Höchsttemperaturen liegen um die 13 Grad. Im Westen wird es letzte Schauer geben. (cst)

Im Flachland bleibt man vom Föhn nicht verschont: Bereits am Donnerstag wird es windig, am Freitag werden Windspitzen von 40 bis 75 km/h erwartet. Äste können dadurch von Bäumen abbrechen.

In den Alpen herrscht zudem ein stürmischer Föhn. Windspitzen können vereinzelt bis 100 km/h erreichen. In den Bergen treten orkanartige Böen auf.

Am Donnerstag werden verbreitet 20 bis 50 Millimeter Regen erwartet, im Westen sogar bis zu 80 Millimeter. In der Ostschweiz und Nordbünden fällt der Regen am geringsten aus. Es ist mit Temperaturen von 13 bis 21 Grad zu rechnen.

Es wird vor Unwettern der Gefahrenstufe drei gewarnt. Dabei kann es zu Auswirkungen wie lokalen Ausuferungen (das Wasser tritt über die Ufer von Bächen) und Überflutungen kommen. Lokal sind Überflutungen von Strassenunterführungen, Tiefgaragen und Kellerräumen möglich. An exponierten Verkehrswegen sind lokale Behinderungen möglich und es muss mit lokalen Schäden in kleinerem Umfang gerechnet werden.

