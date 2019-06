Schweiz

Wetter Schweiz: Chaos pur, nur im Südtessin soll's trocken sein



Heute wird das Wetter chaotisch – nur im Südtessin bleibt's sicher trocken

Gestern Abend gab es je nach Region kräftige Gewitter. Vor allem in der Ostschweiz war die Blitzdichte sehr hoch, insgesamt schlugen in der Schweiz 12'340 Blitze ein.

Wie's heute wird, lässt sich eher schwer abschätzen, SRF Meteo twitterte: «Kann jemand eine Struktur erkennen? Chaos pur!»

Kann jemand eine Struktur erkennen? #Chaos pur! Also: #veränderlich mit #Regengüssen und teilweise #Gewittern. Es wird aber nicht überall nass. Im Norden 23, im Süden bis 27 Grad.

^FB pic.twitter.com/7Xh9CKNzyn — SRF Meteo (@srfmeteo) 20. Juni 2019

Laut Meteocentrale ziehen schon am Morgen erste Regengüsse und lokale Gewitter aus Südwesten auf, mit Schwerpunkt in der Juraregion und in den Westalpen. Bis am Nachmittag sollen sich Platzregen und Gewitter auf die gesamte Schweiz ausweiten. Zwischen Tafeljura, Zentral- und Ostschweiz sind örtlich kräftigere Gewitter möglich.

Das Niederschlagsradar um 8:50 Uhr: screenshot: meteonews

Wenn du wirklich keinen Bock auf Regen hast, dann hast du im Südtessin die grössten Chancen auf einen trockenen Tag, insbesondere im Mendrisiotto.

Am Freitag und Samstag gibt es lokal noch weitere Gewitter, dafür wird es wohl ab nächster Woche richtig heiss.

