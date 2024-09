Halte durch, die Sonne ist bald zurück – wann und wo sie diese Woche vorbeischaut

Mehr «Schweiz»

Das trübe Wetter schlägt vielen Menschen aufs Gemüt. Doch nach dem Regen kommt die Sonne – und zwar schon bald.

Bereits am Dienstagnachmittag wird es vielerorts eine Aufhellung geben, wie Meteoschweiz berichtet. Im Wallis wird es heute schon ziemlich sonnig, mit Temperaturen von 20 Grad, wie «SRF Meteo» schreibt.

In den Alpen schaut die Sonne am Mittwochmorgen vorbei. Im Flachland muss man sich etwas gedulden, die Wolken lockern am Nachmittag allmählich auf. Die Höchstwerte auf der Alpennordseite erreichen 17 bis 21 Grad, im Wallis bis 22 Grad.

In den Alpen wird es schon bald sonnig. Bild: KEYSTONE

Am Donnerstag ziehen vielerorts Wolken auf. Im Tessin und im Engadin kann es am Donnerstag zu einzelnen Regengüssen kommen. Auch auf der Alpennordseite bilden sich Quellwolken, Niederschläge sind möglich. Im Flachland wird am Nachmittag teilweise die Sonne scheinen, mit Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Im Tessin kann es bis 20 Grad werden, im Engadin rechnet man mit Temperaturen von 12 bis 16 Grad.

Der Freitag beginnt im Flachland und den Voralpen mit Hochnebel, am Nachmittag ist mit Auflockerungen zu rechnen. Ähnlich sehen die Prognosen für Samstag und Sonntag aus. In den Bergen sind am Samstag und Sonntag lokale Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen um die 21 Grad.

Die Sonne kommt also schon bald zurück. Deine Sommerkleider kannst du aber langsam verstauen: Die Temperaturen dürften nicht mehr gross ansteigen und der südwestliche Wind bringt mildere Luft zu uns. (cst)