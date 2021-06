Schweiz

Nordföhn bringt dem Tessin mehr als 30 Grad – nächste Woche wird's auch im Norden heiss

Bild: keystone

Im Tessin ist es so heiss wie nur selten im Juni. Der Nordföhn brachte am Sonntag fast in allen tiefer gelegenen Orten mehr als 30 Grad. Am wärmsten war es mit 34.1 Grad in Magadino und Cadenazzo, gefolgt von Lugano mit 33.3 Grad, wie SRF Meteo auf Twitter schrieb.

In der kommenden Woche gibt es womöglich auch im Norden die ersten Hitzetage dieses Jahres. Bereits am Samstag war im Süden und im Wallis die Hitzemarke von 30 Grad geknackt worden. Im Wallis reichte es gemäss SRF Meteo am Sonntag nicht mehr für 30 Grad. Die Temperaturen lagen dort am frühen Sonntagnachmittag bei gut 28 Grad.

Im Norden wurden am Samstag verbreitet Temperaturen zwischen 27, und 29 Grad gemessen und oft war es auch sonnig. Am Nachmittag bildeten sich über den Bergen Quellwolken, und gegen Abend streifte eine schwache Kaltfront die Ostschweiz.

Die Front führte aber zu einer Abkühlung. Am Sonntagnachmittag lagen die Temperaturen in der Deutschschweiz nur noch bei rund 25 Grad, im Westen war es etwas wärmer. (sda)

