Tessin veröffentlicht Gefahrenkarte für das Bavonatal – das wissen wir

Kanton Tessin muss tief ins Portemonnaie greifen

Die Tessiner Regierung hat Mitte Juni 2025 einen ersten Rahmenkredit in der Höhe von 25 Millionen Franken für den Wiederaufbau des durch das Unwetter vor einem Jahr stark getroffenen Maggiatals verabschiedet. Gut 13 Millionen Franken werden in Schutz- und Vorsorgemassnahmen gegen Naturgefahren auf den Kantonsstrassen investiert.



Die Kredite dieses ersten Pakets betreffen insbesondere jene Massnahmen, die in den Monaten unmittelbar nach dem aussergewöhnlichen Wetterereignis getroffen wurden, heisst es in der Botschaft der Regierung. So beteiligt sich der Kanton mit 3,5 Millionen Franken unter anderem an der Instandsetzung der vom Unwetter beschädigten Schutzbauten entlang der Wasserläufe im Maggiatal und Bavonatal.



Einen ausserordentlichen Beitrag in der Höhe von 640'000 Franken hat die Regierung zudem für das sogenannte Strassenkonsortium Bavonatal gesprochen. Die wichtigste Strasse im Bavonatal war beim Unwetter im Juni 2024 stark beschädigt worden.