Ab Donnerstag liegt wieder mehr Sonnenschein drin. Bild: KEYSTONE

Der Regen macht bald Pause: Sonne an Auffahrt, Sommertag am Wochenende

Irgendwie will sich das sonnige Frühlingswetter nicht recht durchsetzen. Doch ein Ausblick zeigt: Es wird bald besser. Zumindest für ein paar Tage.

Vroni Fehlmann

Immer wieder Wolken, immer wieder nass: Die sonnige Seite des Frühlings lässt weiter auf sich warten. Auch der Montag hat mit Schauern gestartet. Am Nachmittag ziehen sie sich wenigstens an die Voralpen zurück, trotzdem bleibt es im Norden weiter wolkig.

Ähnlich sieht es am Dienstag aus: wechselhaft und knapp 20 Grad. Im Flachland bleibt es wenigstens vorwiegend trocken, die Schauer ziehen am Vormittag über Nord- und Mittelbünden. Für Mittwoch prognostiziert Meteonews einen sonnigen Start, doch eine Störung bringt erneut Wolken und am Nachmittag Regen über die Schweiz. Entlang der Alpen kann es sogar ziemlich kräftig regnen. Und auch am Mittwoch schaffen es die Temperaturen kaum über 20 Grad.

Ab Auffahrt wird das Wetter besser

Immerhin haben die Meteorologen gute Neuigkeiten für Auffahrt. Am Donnerstag gibt es nämlich am Morgen noch letzte Schauer, dann wird es immer freundlicher und sonniger. Die Temperaturen dürften voraussichtlich über 20 Grad steigen.

Danach wird es sogar noch besser: Am Freitag und Samstag dürfte es ziemlich sonnig werden, am Samstag könnte temperaturmässig gar ein Sommertag drin liegen, denn die 25-Grad-Marke dürfte verbreitet geknackt werden, schreibt Meteonews.

Die Wetteraussichten für die Auffahrtswoche. meteonews

Süden wird zur Sonnenstube

Ab Sonntag ist dann aber schon wieder vorbei, es dürften Gewitter aufziehen und die Temperaturen erreichen nur noch knapp über 20 Grad. Wem das kurze Frühlingsintermezzo aufs Wochenende nicht reicht, muss in den Süden. Dort bleibt es meist trocken und ist deutlich wärmer: An Auffahrt liegen sogar 28 Grad drin, am Wochenende gar knapp 30 Grad. Die gewittrige und schwülwarme Luft verschont am Sonntag allerdings auch den Süden nicht.