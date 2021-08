Jetzt noch offiziell: Es war der nasseste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen

Das Sturmtief Bernd ist kein Beweis – aber ein Zeichen, das wir ernst nehmen müssen

Am Donnerstag drohen weitere Starkregen. Die Situation ist nach den vielen Unwettern mit Hagel und Wasser bereits sehr angespannt, die Schadenskosten gehen in die Millionen, das Schweizer Gemüse wird knapp. Die Verbindung zum Klimawandel ist schnell gemacht – man muss allerdings vorsichtig sein.

Das Sturmtief Bernd hat aus den Bäumen in Zürich Kleinholz gemacht, der Hagel hat die Äpfel von den Bäumen geschlagen oder diesen zumindest eine Pockenhaut verpasst. Überall in der Schweiz pumpen die Menschen das Wasser aus den Kellern und Garagen. An Flüssen und Seen werden Barrikaden für das Hochwasser aufgestellt, die instabilen Böden beginnen zu rutschen, wenn es nun heute weiter stark regnet. Die Schäden durch Hagel und Wasser sind enorm, die Versicherer sprechen von Hunderten von …