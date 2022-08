Die dritte Hitzewelle ist da: Das erwartet die Schweiz in den kommenden Tagen

Die dritte Hitzewelle hat die Schweiz erreicht. Am Mittwoch wurde vielerorts die 34-Grad-Marke geknackt – den Spitzenwert gab es in Genf, wo das Thermometer bis zu 36,6 Grad anzeigte. Doch es wird noch heisser. Eine Übersicht.

Höhere Temperaturen am Donnerstag

Am Donnerstag dürften die Temperaturen schweizweit ansteigen. In der Westschweiz und im Zentralwallis dürfte es am heissesten werden, lokal könnten neue Rekorde erzielt werden, wie der private Wetterdienst Meteonews mitteilte. An gewissen Orten erwarten die Meteorologen Temperaturen bis 37 Grad. Auf der Webseite von SRF Meteo werden für die Stadt Basel gar bis zu 38 Grad erwartet.

Diese Temperaturen werden am Donnerstag erwartet. screenshot: srf meteo

Die Tiefstwerte liegen nachts bei 17 bis 22 Grad. Auch die Luftfeuchtigkeit soll ansteigen, sodass die Tage zunehmend schwül werden.

Warnstufe 3 in diversen Regionen

Als Reaktion auf die erwarteten hohen Temperaturen hat der Bund für einige Regionen des Landes eine Hitzewarnung der Stufe 3 von 4 herausgegeben – diese bedeutet «erhebliche Gefahr». Betroffen sind Gebiete vor allem in der Nordwestschweiz, rund um den Genfersee, im Wallis sowie im Tessin. Die Hitzewarnung betrifft unter anderem die Städte Basel, Genf, Lausanne, Sion und Lugano.

Die Hitzewarnungen für Donnerstag in der Schweiz. screenshot: meteoschweiz

Experten warnen vor Akuterkrankungen

Derweil steigt das Risiko für lebensbedrohende Akuterkrankungen wie Schlaganfälle während sommerlicher Hitzewellen vor allem durch Flüssigkeitsmangel. Die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) warnte am Mittwoch vor einem erhöhten Risiko vor allem für Ältere und für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die Experten empfahlen, täglich mindestens 1,5 bis zwei Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen und auf Alkohol zu verzichten. Ausserdem sei leichte Kost zu empfehlen, Joghurt, Obst und Gemüse, bevorzugt Fisch anstatt Fleisch.

Experten empfehlen, an heissen Tagen mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser zu trinken. Bild: KEYSTONE

Erste tote Fische im Rhein entdeckt

Die Hitze macht sich zunehmend auch in der Natur bemerkbar. Im Rhein war sie für einige Fische zu viel: In den letzten Tagen wurden bei Schaffhausen erste tote Fische gefunden, vor allem Äschen und Forellen.

Die ausgebaggerten Kaltwasserbecken sorgten zwar kurzfristig für etwas Entlastung. In den letzten Tagen war der Hitzestress für einige Äschen und Forellen aber dennoch zu viel, wie die Fischereiverwaltung am Mittwoch mitteilte. Der Rhein bei Schaffhausen war gemäss jüngster Messung 24,9 Grad warm.

Glacé für die Zootiere

Für die Tiere im Zoo Zürich gibt es während der heissesten Tage Glacé, und das für jeden Geschmack: Früchte, Nüsse, Gemüse, Körner sowie Fleisch und Fisch werden den Tieren gefroren serviert, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. Gorillas, Orang-Utans, Gibbons, Tiger, Löwen, Brillenbären, Wölfe, Fischotter und Hyänen, aber auch Pferde und Hausschweine dürfen sich über eine kühle Mahlzeit freuen.

Wetter kippt zum Ende der Woche

Zum Wochenende hin dürfte die Hitze dann vorerst vorbei sein. Am Freitag werden zwar noch Temperaturen von 34 Grad, im Laufe des Tages aber auch vermehrt Wolken erwartet. Diese dürften Regen mit sich bringen. Lokal werden auch teils heftige Gewitter erwartet. Zudem setzt auch die Bise ein. Somit wird es in der Folge kühler: Am Samstag und am Sonntag werden Temperaturen von bis etwa 27 Grad erwartet. (dab/sda)