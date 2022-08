38,3 Grad in Genf +++ Aare in Bern so heiss wie noch nie – die dritte Hitzewelle ist da

Die dritte Hitzewelle hat die Schweiz erreicht. Heute Donnerstag wurde vielerorts die 35-Grad-Marke geknackt – den Spitzenwert gab es in Genf, wo das Thermometer bis zu 38,8 Grad anzeigte. Doch es wird noch heisser. Eine Übersicht.

Neue Jahreshöchstwerte

In Genf/Cointrin wurden am Donnerstag laut Wetterdiensten 38,3 Grad gemessen. Diesen gemäss zeichnet sich der wärmste Sommer seit Messbeginn ab.

Der Wert in Genf/Cointrin sei ein neuer Jahreshöchstwert, schrieb SRF Meteo. Lokal betrugen die Temperaturen im Flachland bereits um 13.30 Uhr über 35 Grad wie der private Wetterdienst Meteonews twitterte. So zum Beispiel in Schaffhausen und Würenlingen im Aargau, wo 35,3 Grad gemessen worden seien.

In Basel/Binningen kletterte das Thermometer laut Meteoschweiz, dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, bereits am Donnerstagvormittag kurz vor 11.00 Uhr auf über 30 Grad.

Es zeichne sich nach dem zweitwärmsten Juni und dem viertwärmsten Juli ab, dass der laufende Sommer zu den wärmsten seit Messbeginn im Jahr 1864 zählen dürfte, twitterte Meteoschweiz. Bisheriger Rekordhalter sei der Sommer 2003.

Einen kühlen Morgen durften die Menschen in La Brévine im Kanton Neuenburg auf 1042 Metern erleben, um 04.30 Uhr war es gerade einmal 6,4 Grad «warm». Zum Vergleich: Auf dem Üetliberg bei Zürich kam es mit 22 Grad zu einer sogenannten Tropennacht, wie Meteoschweiz schrieb – bei immerhin 870 Metern über Meer.

Aare knackt Hitzerekord

So warm wie noch nie: Am Donnerstag ist in der Aare in Bern eine Temperatur von etwas mehr als 24 Grad gemessen worden.

Um 15.20 Uhr waren es nach Angaben von Aaremarzili.info exakt 24.04 Grad. Damit hat die Flusstemperatur den bisherigen Rekord von 23,96 Grad übertroffen.

Warnstufe 3 in diversen Regionen

Als Reaktion auf die erwarteten hohen Temperaturen hat der Bund für einige Regionen des Landes eine Hitzewarnung der Stufe 3 von 4 herausgegeben – diese bedeutet «erhebliche Gefahr». Betroffen sind Gebiete vor allem in der Nordwestschweiz, rund um den Genfersee, im Wallis sowie im Tessin. Die Hitzewarnung betrifft unter anderem die Städte Basel, Genf, Lausanne, Sion und Lugano.

Die Hitzewarnungen für Donnerstag in der Schweiz. screenshot: meteoschweiz

Die Tiefstwerte lagen nachts bei 17 bis 22 Grad. Auch die Luftfeuchtigkeit soll ansteigen, so dass die Tage zunehmend schwül werden.

2022 fiel vor allem im Westen und Süden gegenüber dem langjährigen Mittel deutlich zu wenig Niederschlag, wie Meteonews schrieb. So regnete es in diesem Jahr bisher 230 Liter pro Quadratmeter, das sei eine Abweichung von 54 Prozent gegenüber dem langjährigen Klimamittel. In der Deutschschweiz ist das Defizit weniger ausgeprägt. Flächendeckender Niederschlag sei bis auf Weiteres nicht in Sicht, die Situation bleibe angespannt.

Experten warnen vor Akuterkrankungen

Derweil steigt das Risiko für lebensbedrohende Akuterkrankungen wie Schlaganfälle während sommerlicher Hitzewellen vor allem durch Flüssigkeitsmangel. Die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) warnte am Mittwoch vor einem erhöhten Risiko vor allem für Ältere und für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die Experten empfahlen, täglich mindestens 1,5 bis zwei Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen und auf Alkohol zu verzichten. Ausserdem sei leichte Kost zu empfehlen, Joghurt, Obst und Gemüse, bevorzugt Fisch anstatt Fleisch.

Experten empfehlen, an heissen Tagen mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser zu trinken. Bild: KEYSTONE

Erste tote Fische im Rhein entdeckt

Die Hitze macht sich zunehmend auch in der Natur bemerkbar. Im Rhein war sie für einige Fische zu viel: In den letzten Tagen wurden bei Schaffhausen erste tote Fische gefunden, vor allem Äschen und Forellen.

Die ausgebaggerten Kaltwasserbecken sorgten zwar kurzfristig für etwas Entlastung. In den letzten Tagen war der Hitzestress für einige Äschen und Forellen aber dennoch zu viel, wie die Fischereiverwaltung am Mittwoch mitteilte. Der Rhein bei Schaffhausen war gemäss jüngster Messung 24,9 Grad warm.

Glacé für die Zootiere

Für die Tiere im Zoo Zürich gibt es während der heissesten Tage Glacé, und das für jeden Geschmack: Früchte, Nüsse, Gemüse, Körner sowie Fleisch und Fisch werden den Tieren gefroren serviert, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. Gorillas, Orang-Utans, Gibbons, Tiger, Löwen, Brillenbären, Wölfe, Fischotter und Hyänen, aber auch Pferde und Hausschweine dürfen sich über eine kühle Mahlzeit freuen.

Ein Brillenbär kühlt sich mit einem Glacé ab. Bild: keystone

Wetter kippt zum Ende der Woche

Zum Wochenende hin dürfte die Hitze dann vorerst vorbei sein. Am Freitag werden zwar noch Temperaturen von 34 Grad, im Laufe des Tages aber auch vermehrt Wolken erwartet. Diese dürften Regen mit sich bringen. Lokal werden auch teils heftige Gewitter erwartet. Zudem setzt auch die Bise ein. Somit wird es in der Folge kühler: Am Samstag und am Sonntag werden Temperaturen von bis etwa 27 Grad erwartet. (dab/sda)