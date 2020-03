Zum Start der Sommerzeit meldet sich der Winter zurück

Guete Morge Schwiiz aus dem trüben #Appenzell: 15 cm #Neuschnee sind hier über Nacht gefallen, meist gab es in Lagen ab ca. 700 m rund 3-10 cm. Dazu kalter Start in die Woche: -5 (Mürren BE) bis +5 (Martigny VS) Grad und starke #Bise: #Sturmböen im Westen!https://t.co/kWZ3AUFJly pic.twitter.com/UfXXEqPmz7