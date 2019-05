Schweiz

Überschwemmungen in der Ostschweiz nach Dauerregen

Dauerregen hat in der Nacht auf Dienstag in der Ostschweiz an mehreren Orten zu Überschwemmungen geführt. Im Kanton St.Gallen mussten laut Angaben der Polizei in sieben Gemeinden die Feuerwehren ausrücken, vor allem weil Wasser in Häuser eingedrungen war.

Von den Überschwemmungen betroffen waren unter anderem der Hauptort St. Gallen. In Amden trat zudem ein Bach über die Ufer. Personen kamen laut Mitteilung der Polizei vom frühen Dienstag nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Die Wetterbehörde Meteoschweiz warnte für die Gebiete am zentralen und östlichen Alpennordhang - zwischen Zentral- und Ostschweiz - teils vor erheblicher Regengefahr. Laut SRF Meteo fielen in den vergangenen 24 Stunden verbreitet über 50 Millimeter Regen, im Klöntal im Kanton Glarus wurden gar 73 Millimeter gemessen.

Für die Flüsse Thur, Sihl und die Emme galt eine mässige Hochwassergefahr. Die Abflussspitzen sollen am Dienstagvormittag erreicht werden. Weiter westlich gehen die Abflussmengen schon seit Stunden wieder zurück. Morgen Mittwoch wird sich die Situation auch in der Ostschweiz nachhaltig entspannen.

Hier regnete es am meisten:

Säntis AR (2502 m ü.M.): 126 mm

Benken - Doggen SG (408 m ü.M.): 115 mm

Siebnen SZ (452 m ü.M.): 86 mm

Urnäsch AR (825 m ü.M.): 84 mm

Galgenen SZ (468 m ü.M.): 82 mm

Hörnli ZH (1132 m ü.M.): 81 mm

Lütschbach, Eschenbach SG (565 m ü.M.): 79 mm

Einsiedeln SZ (910 m ü.M.): 79 mm

Ebnat-Kappel SG (620 m ü.M.): 77 mm

