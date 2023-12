Es besteht «ein Fünkchen Hoffnung» auf weisse Weihnachten – das sagen die Prognosen

Schnee und Weihnachten – das passte im Schweizer Flachland in den letzten Jahren überhaupt nicht zusammen. 2010 durfte man sich hierzulande letztmals über weisse Weihnachten freuen, in den folgenden Jahren war das Fest meist eher grau. Dieses Jahr könnte es aber mal wieder anders kommen: Laut Meteonews besteht zumindest «ein Fünkchen Hoffnung» auf weisse Weihnachten.

Eine Familie beim Schlitteln in einem Aussenquartier von Bern am 25. Dezember 2010. Bild: KEYSTONE

So heisst es in einem Bericht zwar, dass es vor Weihnachten im Flachland mit grosser Wahrscheinlichkeit keinen Schnee geben wird. Schuld daran ist der teils starke Südwest- bis Westwind – denn dieser bringt milde Temperaturen mit sich. Laut SRF Meteo wird es im Laufe der Woche in Zürich und Bern bis 7 Grad warm, in Basel sogar bis 9 Grad.

An Weihnachten selbst ist die Situation allerdings nicht mehr ganz so klar. So gibt es Wettermodelle, bei welchen die Schneefallgrenze im Laufe von Weihnachten in tiefe Lagen sinkt. Ganz so klar ist das aber nicht: Anderen Modellen zufolge bleibt es aber auch dann noch mild.

Damit Weihnachten grundsätzlich als weisse Weihnachten gewertet wird, muss spätestens bei der Morgenmessung am 26. Dezember um 7 Uhr Schnee liegen. (dab)