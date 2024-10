Ehemaliger Hurrikan bringt Sturmböen und Starkregen in die Schweiz

Europa wappnet sich für (Ex-)Hurrikan «Kirk». Am Mittwoch sind vor allem Spanien und Frankreich betroffen, am Donnerstag wird der Sturm dann die Schweiz erreichen.

Am Mittwoch wird der Ex-Hurrikan «Kirk» via der spanischen Region Galizien über den Golf von Biskaya Richtung Westfrankreich aufs Land treffen, wie eine Grafik von MeteoSchweiz zeigt.

Die Prognose zum Verlauf von «Kirk» (schwarze Linie). Bild: MeteoSchweiz

«Kirk» führt sehr viel Feuchtigkeit mit sich und wird für kräftige Niederschläge sorgen. Zudem muss mit starken Winden gerechnet werden.

Auf seinem Weg über den Atlantik hat sich «Kirk» in ein aussertropisches Tiefdruckgebiet umgewandelt und wird so zum Ex-Hurrikan.

«Kirk» wird auch Einfluss auf das Wetter in der Schweiz haben. Am Mittwoch muss in den Alpentälern mit kräftigen Föhnböen gerechnet werden, zudem bringt «Kirk» auf der Alpensüdseite viel Regen mit sich.

«MeteoNews» warnt am Donnerstag vor stürmischem Wind in den Alpentäler . Bild: MeteoNews

Stürmisch wird es dann in weiten Teilen der Schweiz in der Nacht auf Donnerstag, wenn «Kirk» knapp nordwestlich der Schweiz durchzieht. Es dürfte im Flachland zu Winden mit 70 bis 90 Kilometer pro Stunde kommen.

Auf den Jurahöhen und in den Alpen sind sogar Böen mit bis zu 120 Kilometer pro Stunde möglich. Auf der Alpensüdseite bleibt es nass.

Viel Regen prognostiziert für Donnerstagnacht auf der Alpensüdseite. Bild: MeteoNews

Der weitere Verlauf der Woche ist noch unsicher. Es wird wohl weiterhin zu Schauern kommen, gelegentlich kann aber die Sonne hervorschauen.

Bild: Meteoschweiz

(ome)