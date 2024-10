Erhebliche Unwetter-Gefahr im Tessin und in Bündner Südtälern – Bund warnt

Mehr «Schweiz»

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie warnt vor erheblicher Regengefahr im Tessin und in den Bündner Südtälern. Steigende Wasserpegel von Bächen, lokale Überschwemmungen und Erdrutsche in steilen Hängen sind möglich.

Betroffen seien im Tessin die Regionen Blenio, Riviera, Bellinzona und Sotto Ceneri. Im Kanton Graubünden betreffen die Unwetter Bregaglia, Moesano und Poschiavo, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) am Dienstag mitteilte.

Teile des Tessins und Bündner Südtäler sind besonders betroffen. Bild: Screenshot Meteoschweiz

Es werde empfohlen, Ufergebiete von Fliessgewässern und Seen sowie steile Hänge zu meiden. Auch Bachläufe in den Bergen sollen wegen möglicher Murgänge strikt gemieden werden, schrieb Meteoschweiz.

Durch einzelne Gewitter am Nachmittag und Abend könnten im Tessin noch höhere Niederschlagsraten auftreten, so der Bund. Im Laufe des Abends sollen die Niederschläge im Tessin enden.

Die Abflussspitzen werden am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch erwartet, hiess es weiter. Nach einer Entspannungsphase am Mittwoch werden für Donnerstag erneute Abflussanstiege in den Gebieten vorhergesagt. Die Pegel von Lago di Lugano und Lago Maggiore werden aufgrund der erhöhten Zuflüsse weiter steigen.

Erst im vergangenen Sommer verursachten Unwetter im Tessiner Maggiatal schwere Schäden und forderten mehrere Todesopfer. (rbu/sda)