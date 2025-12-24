Eine Mischung aus Schnee und gefrorenem Pflotsch – das würde vielen Kindern wohl schon genügen. Bild: KEYSTONE

So selten sind weisse Weihnachten im Flachland wirklich

Weisse Weihnachten im Flachland – leider erfüllt sich der Traum auch in diesem Jahr wohl nicht wirklich. Zwar könnten an Heiligabend hie und da ein paar Flocken fallen, komplett weiss wird es aber nur in den Bergen.

Philipp Reich Folge mir

Mehr «Schweiz»

Wieder einmal keine weissen Weihnachten im Flachland ... Zwar hat uns über die Festtage ein Kaltluftpaket fest im Griff, zu den Temperaturen um den Gefrierpunkt und der eisigen Bise gesellen sich aber nur gebietsweise ein paar Flocken. Ansetzen werden diese zumindest in tieferen Lagen jedoch ziemlich sicher nicht. Zwar sinkt die Schneefallgrenze fast landesweit auf 1000 bis 500 Meter, aber mehr als 10 Zentimeter gibt es höchstens im Wallis und im Tessin.

Am ehesten weiss könnte es im Flachland entlang der Voralpen, beispielsweise im Appenzellerland oder Entlebuch, in der Nordwestschweiz und im Jura werden. Im Mittelland bleibt es dagegen mehrheitlich grün. Doch auch wo Schnee in tieferen Lagen fällt, gilt gemäss SRF Meteo: «Für einen Schneemann reicht es nicht, sondern eher für glatte Strassen.»

Wo an Heiligabend am ehesten etwas Schnee fällt: bild: meteonews

Die Weihnachten 2025 werden im Flachland also vielerorts nicht als weisse Weihnachten in die Statistik eingehen. Dabei bräuchte es dafür gar nicht so viel: Gemäss der Definition von «MeteoSchweiz» muss an einer Messstation an einem der drei Festtage nur mindestens eine Schneehöhe von einem Zentimeter liegen, damit die Weihnachten statistisch als weiss gelten.

Wer nun denkt, dass die Weihnachten früher viel öfter weiss waren, den täuscht das Erinnerungsvermögen: Im Gegensatz zur romantischen Vorstellung von weihnächtlichem Schnee waren im Schweizer Mittelland weisse Weihnachten in den letzten 100 Jahren deutlich seltener als grüne.

So lag in der Messperiode ab 1931 im zentralen und östlichen Mittelland der Schweiz in 60 Prozent der Jahre kein Schnee an den Weihnachtstagen. In der West- und Nordwestschweiz blieb es sogar in 75 Prozent der Jahre grün über die Weihnachtstage. Aber schauen wir uns das etwas genauer an:

Zürich

In Zürich hat es 2024 zum ersten Mal seit 2010 wieder statistisch weisse Weihnachten gegeben. In unserer Tannenbaum-Grafik, die für jeden Weihnachtstag seit 1931 zeigt, wie viel Schnee jeweils lag, gab es am 24. Dezember dank eines 3-Zentimeter-Flaums zumindest einen halb verschneiten Tannenbaum. So richtig weisse Weihnachten mit 10 oder mehr Zentimetern Schnee wie 2010 sind in Zürich äusserst selten. Vor 2010 gab es dies nur an 16 von insgesamt 237 Weihnachtstagen.

Die Skala: bild: watson

bild: watson

Bern

Im etwas höher gelegenen Bern ist es an Weihnachten öfter weiss als in Zürich. Doch auch hier sind weisse Weihnachten eher die Ausnahme und nicht die Regel. Von 2011 bis 2024 gab es gar nur zwei Weihnachtstage mit einer durchgehenden Schneedecke. Im letzten Jahr lagen am 24. Dezember allerdings auch nur zwei Zentimeter und am 25. und 26. Dezember war es dann auch schon wieder grün.

bild: watson

Basel

Das nur 261 Meter über Meer gelegene Basel kommt nur äusserst selten in den Genuss von weissen Weihnachten. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs gab es nur an 6 Festtagen 10 oder mehr Zentimeter Schnee – zuletzt im Jahr 2010.

bild: watson

Einsiedeln

Deutlich besser haben es die Bewohnerinnen und Bewohner von Einsiedeln, das im Alpenvorland auf 882 Metern über Meer liegt. Lange waren weisse Weihnachten häufiger als grüne, in den letzten Jahren scheint sich aber eine Trendwende vollzogen zu haben. Mitte der 2010er-Jahre gab es zumindest eine klar ersichtlich grüne Phase.

bild: watson

Davos

In noch höheren Lagen sind grüne Weihnachten selten. Davos auf 1600 Metern Höhe erlebt den Traum von wirklich weissen Weihnachten eigentlich jedes Jahr. Einzige Ausnahme seit Messbeginn 1931 war der extrem schneearme Dezember 2016. Am Morgen des 24. Dezember 2016 lag am Messstandort Davos kein Schnee. Am 25. Dezember waren es dann 3 Zentimeter und am 26. nur noch 1 Zentimeter.