Gewitterfront zieht mit Hagel und Wind über die Schweiz

In Romont mussten rund 300 Personen vorübergehend aus einem Festzelt evakuiert werden. In Grossguschelmuth führte ein Blitzeinschlag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Während des Unwetters wurde niemand verletzt, wie die Kantonspolizei weiter mitteilte.

Im Kanton Freiburg rückten die Polizei und die Feuerwehr wegen der Unwetter mehr als 60 Mal aus, vorwiegend wegen Überschwemmungen und Bäumen auf der Strasse, wie die Kantonspolizei Freiburg in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Betroffen waren vor allem die Bezirke Glâne, Broye, Saane und See.

Doch auch im waadtländischen Villars-Tiercelin fegte der Wind mit 85 Kilometern pro Stunde durch die Landschaft. Im neuenburgischen Chaumont waren es 83 Kilometer pro Stunde. Werte von über 60 Kilometern pro Stunde wurden auch in Locarno TI, Altdorf UR, Thun BE und Gersau SZ gemessen.

Sechs Jahre Haft wegen Mordes und versuchten Mordes: So lautet das Urteil gegen eine Waadtländerin. Die Frau hatte ihre 81-jährige Mutter 2017 in einer Ferienwohnung in Nendaz VS gezwungen, Rattengift zu nehmen, und sie anschliessend mit einem Kochtopf angegriffen. Die Leiche entsorgte sie in einem Müllcontainer.