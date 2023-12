Frühlings- statt Weihnachtsstimmung in der Schweiz: Föhn bringt im Tessin bis zu 22 Grad

Der Nordföhn hat am Samstag dem Tessin teilweise frühlingshafte Temperaturen gebracht. So wurden bis am Mittag in Biasca bereits 22 Grad und in Locarno 20.2 Grad gemessen, wie SRF Meteo auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt gab.

Dort wo der Wind nicht hinkam, lagen die Temperaturen deutlich tiefer. So wurden beispielsweise in Lugano für die Jahreszeit aber immer noch milde 13 Grad gemessen. (sda)