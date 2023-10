Spätester Sommertag in Bern – Temperaturrekorde für Oktober an 13 Messstationen gebrochen

Die Oktober-Temperaturrekorde sind am Sonntag an 13 Messstationen in der Schweiz gebrochen oder egalisiert worden. In Bern wurde zudem der späteste Sommertag seit Messbeginn registriert, wie das Bundesamt für Meteorologie (Meteoschweiz) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt gab.

Als Sommertag gilt ein Tag mit Höchsttemperaturen von mindestens 25 Grad. Die Temperatur an der Messstation Bern-Zollikofen stieg am Sonntag auf 26.0 Grad und brach damit den gerade mal fünf Tage alten Oktober-Temperaturrekord von 25.7 Grad. Am wärmsten wurde es in der Schweiz am Sonntag in Acquarossa TI mit 29.4 Grad.

Gemäss Meteoschweiz wurden die Temperaturrekorde vor allem auf der Alpensüdseite und in mittleren Höhenlagen gebrochen. So zum Beispiel in Crans-Montana VS mit 23.8 Grad, in Chaumont NE mit 23.6 Grad und in Rüneberg SO mit 26.3 Grad.

Zum Vergleich: Höchsttemperaturen im Oktober liegen normalerweise bei rund 15 Grad. Für Bern liegt die Oktobernorm laut SRF Meteo bei 14 Grad.

Sommertemperaturen halten an

Meteoschweiz rechnet damit, dass die sommerlichen Temperaturen noch bis Freitag anhalten. In den nächsten Tagen könnte zudem ein Südwestwind für einen weiteren Temperaturanstieg sorgen.

Bereits in der ersten Oktoberwoche wurden in der Schweiz Temperaturrekorde gebrochen. In Luzern etwa wurden am 3. Oktober 27 Grad Celsius gemessen. Der bisherige Höchstwert lag bei 26.6 Grad. Auch der diesjährige September war laut Meteoschweiz der wärmste seit Beginn der Messungen im Jahr 1864.

Letztes Jahr erlebte die Schweiz den spätesten Sommertag seit Messbeginn. In Chur GR wurden am 30. Oktober 25.4 Grad gemessen. (sda)