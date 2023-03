Bund warnt vor «erheblicher Gefahr» wegen Schnees im Alpenraum

In Teilen Graubündens und des Tessins wies das Naturgefahrenportal ab Freitag eine «erhebliche Gefahr» wegen Waldbränden aus.

Laut SRF Meteo kann es am Samstag aber auch bis in die tiefen Lagen schneien.

Die Warnungen bezogen sich auf Neuschnee- oder Lawinengefahr. In Teilen des Wallis um Sitten galt für das Wochenende laut dem Naturgefahrenportal der Naturgefahrenfachstelle mit der Gefahrenstufe vier eine «grosse Gefahr» wegen Lawinen. Für Teile des Alpenraums wurden oberhalb von 1400 m ü. M. 40 bis 80 Zentimeter Neuschnee erwartet, oberhalb von 800 m ü. M. waren es 20 bis 40 Zentimeter.

Die Naturgefahrenfachstelle des Bundes hat für das Wochenende vor erheblicher Gefahr durch Schnee im Alpenraum gewarnt. Zwischen Martigny VS und dem liechtensteinischen Vaduz wurde mit der Gefahrenstufe drei von fünf eine «erhebliche Gefahr» angegeben.

Bund will Millionen-Geld für falsch abgerechnete Covid-Tests zurück

Der Bund geht gegen falsch in Rechnung gestellte Covid-19-Tests vor: In einem Fall hat er nun mittels einer Verfügung 1.6 Millionen Franken für mutmasslich falsche Rechnungen zurückgefordert, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag mitteilte.