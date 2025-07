Am Samstag kehrt bereits der Sommer zurück, danach wird es aber kühl. Bild: keystone

Am Wochenende kommt der langersehnte Wetterumbruch – und dann?

Aus Westen ist aktuell eine Kaltfront im Anmarsch, sodass es sich «zu Beginn der neuen Woche vorerst mal ausgeschwitzt» hat, wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt.

Schon am Sonntag kühlt es spürbar abkühlt, am Montag nochmals mehr. Die Luft bleibt bis Dienstag kühl. Dazu zieht schubweise feuchte und schaueranfällige Luft über das Land.

Die Maximaltemperaturen in der Deutschschweiz sinken bis Dienstag auf bis zu 18 Grad ab. Die Minimaltemperaturen bewegen sich dann zwischen 11 und 13 Grad.

Bis Mittwoch sinken die Temperaturen bis auf 11 Grad ab. Bild: meteoswchweiz

Am Dienstag wird die Luft dank eines Nordföhn schon wieder trockener, zumindest im Süden. Am Mittwoch sorgt ein Ausläufer eines Hochs von Westen her dann auch in der restlichen Schweiz wieder für trockenere Luft.

Danach folgen für Sonnenanbeter aber gute Nachrichten: «Ab Wochenmitte ist unser Wetter wieder zunehmend hochdruckbestimmt», schreibt der Wetterdienst. Die Sonne kehrt zurück und auch die Temperaturen zeigen sich dann wieder von ihrer sommerlichen Seite.

Am Donnerstag liegen die Höchstwerte bei rund 25 Grad. Am Sonntag bei rund 30 Grad. Die Tiefstwerte bewegen sich am Donnerstag um 11 Grad, am Sonntag um 14 Grad.

Die Regenwahrscheinlichkeit ist klein, erst am Sonntag steigt sie ein wenig. (lyn)