Der Winter ist im Anmarsch: Frostige Nächte und kühle Tage im Flachland

Mehr «Schweiz»

In den kommenden Nächten wird es nicht nur in den leicht verschneiten Bergen winterlich, auch im Flachland dürfen wir uns auf frostige Temperaturen einstellen.

Jetzt ist also der Zeitpunkt, die dicken Jacken aus dem Schrank zu holen und sich auf die winterliche Kälte einzustellen.

Herbstliche Stimmung auf dem Hohen Kasten in Brülisau. Bild: keystone

SRF Meteo prognostiziert, dass sich die kalte Luft in den nächsten Tagen weiter ausbreiten wird. So erwartet uns eine frostige Nacht nach der anderen: In den kommenden Nächten sollen die Temperaturen im Flachland auf 4 bis 0 Grad sinken. Tagsüber gibt es allerdings immer noch herbstliche Temperaturen von 5 bis 10 Grad.

Von Herbst in den Winter. bild: sfr meteo

Hochnebel erspart uns eisige Nächte

Für diese kühlen Nächte sorgt die aktuelle Wetterlage – wir befinden uns am Südrand eines Hochs. Diese bringt deutlich kältere Luft mit sich.

Die Nebeldecke wird uns auch die nächsten Tage begleiten. Sie sorgt dafür, dass die Nächte im Flachland nicht zu eisig werden – und uns die richtig kalten Tage noch erspart bleiben.

In den Schweizer Bergen wird es zunehmend winterlicher, mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und ersten Schneefällen. (cst)