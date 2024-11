Wald liegt oft über dem Nebel. Wir haben hier vier Wanderungen, die du rund um das Dorf machen kannst. Bild: Gian Altwegg

Rauszeit

Was Nebel mit uns macht – und 4 geniale Wanderungen über dem Nebelmeer

Der Nebel dominiert seit Tagen weite Teile des Mittellands. Was macht das düstere Grau mit uns? Wo befindet sich jeweils die Nebelgrenze und vor allem: Wohin können wir, um an der Sonne zu sein?

Dario Wälle, Gian Altwegg, David Ofosu, Silvan Zangerl

Mehr «Schweiz»

Rauszeit-Special

Viel Spass!

Heute überlasse ich den Rauszeit-Artikel vier Oberstufenschülern aus Wald ZH. Die Schule machte letzte Woche bei der MAZ-Medienwoche mit, welche watson unterstützte. Die Schülerinnen und Schüler wählten ein Thema und hatten eine Woche Zeit für einen Artikel. Zum Glück haben sich einige Jungs dem Thema Nebel und Wanderungen angenommen. Darum publiziere ich heute ihre Arbeit und mache den Tag frei ;-)Viel Spass!

Der Nebel hat es sich bequem gemacht in der Schweiz. Im Mittelland grüsst er in diesen Wochen oft. Freude daran haben aber wenige. Wir haben bei Simone Eveline Rössler, Psychologin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), nachgefragt, was der Nebel mit uns macht: «Das wenige Licht führt zu erhöhter Melatonin-Produktion. Das kann zu Müdigkeit, Schlafproblemen oder sogar zu einer saisonalen Depression führen.»

Aber was passiert wirklich mit uns, wenn wir im Nebel sind? Rössler erklärt: «Nebel erleben einige Menschen wie eine Art ‹Deckel›, der auf ihnen lastet und so auf ihre Stimmung drückt. Nebel nimmt die Sicht in die Weite, wir werden so stärker auf uns selbst zurückgeworfen. Nebel weckt nach einer gewissen Zeit oft die Sehnsucht nach Sonnenschein.»

Wer über dem Nebel ist, hat es gut. Darunter weckt es bald einmal die Sehnsucht nach Sonnenschein. Bild: Gian Altwegg

Und was können wir dagegen machen? Rössler weiss: «Es ist wichtig, dass man sich auch bei Nebel möglichst viel draussen bei Tageslicht aufhält. Während gelegentlichen Wochenendausflügen oberhalb des Nebelmeers kann man dem Nebel bewusst entfliehen und Sonne tanken.»

Womit wir beim Thema wären. Wie findet man die nebelfreien Orte? Neben Webcams hilft auch die Nebelkarte. Was kann die genau? Entwickler Stefan Keller gibt Auskunft: «Die Nebelkarte zeigt, auf welcher Höhe die Nebelgrenze für vier Grossregionen der Schweiz liegt. Nebel ist allerdings ständig in Bewegung, trotzdem hilft die Karte für einen guten Überblick.» Darum soll die Karte auch weiterentwickelt werden. Geplant ist die Anzeige von Aussichtsbänken, Bushaltestellen und auch ein Routenplaner soll kommen.

So sieht die Nebelkarte mit den vier Grossregionen aus. Bild: nebelkarte.ch

Bis es so weit ist, haben wir hier vier Wandervorschläge aus der Umgebung von Wald ZH, unserem Wohnort. Übrigens ein Ort, der oft nebelfrei ist. Dies liegt zum einen an der Höhe von über 600 Metern, zum anderen auch an der Topografie, da der Bachtel und die umliegenden Hügel den Nebel hier abblocken.

Die Webcam vom Bachtel zeigt's: Wald wird «abgeschirmt» und der Nebel kommt da seltener hoch. Bild: Webcam Bachtel

Wandervorschläge über dem Nebel

Bachtel-Erlebnis

Die atemberaubende Wanderung beginnt am Bahnhof Gibswil und geht am TCS-Parkplatz vorbei zum Wissengubel. Bereits dort hat es eine Feuerstelle (mit Rost), wo man etwas auf den Grill werfen kann. Auch wenig später folgt noch eine Brätlistelle.

Der Bachtelweiher hat seit einigen Monaten wieder Wasser. Bild: Silvan Zangerl

Danach geht es weiter Richtung Bachtelweiher. Im Bachtelweiher können die Mutigen im frisch renovierten Weiher baden gehen (bitte Anweisungen lesen). Danach geht es aufwärts: Der erste happige Stutz führt mit einer Steigung von bis zu 18 Prozent auf den Bachtel.

Der legendäre Bachtelspalt. Bild: Silvan Zangerl

Auf dem Bachtel angekommen gilt es, die wunderschöne Aussicht zu bestaunen. Die Besteigung des 30 Meter hohen Turmes lohnt sich ebenfalls. Zur Mittagszeit kann man auch grillieren (Feuerstelle mit Rost).

So sieht meine Drohne das Nebelmeer weit unter mir. Bild: Silvan Zangerl

Jetzt geht es runter zum Bachtelspalt. Auch bei diesem hat es eine Feuerstelle (mit Rost). Durch den schmalen Bachtelspalt gehen, ist für jedermann ein Muss. Der Rückweg nach Wald ist dann der Abschluss.

Wanderroute:

Noch mehr Nebelwanderungen: Rauszeit Auf diesen 7 Wanderungen kannst du im Herbst am besten Sonne tanken

Auf die Scheidegg

Auch diese Wanderung startet beim Bahnhof Gibswil und geht zunächst über gut ausgebaute Strässchen auf die Oberegg. Bei der Oberegg kann man schon die erste Pause einlegen und die wunderschöne Aussicht geniessen.

Ja, er ist es: Blick auf den Säntis. Bild: Silvan Zangerl

Ab dann geht es nur noch über Wanderwege – die zum Teil auch steil und eher schlecht begehbar sind – weiter aufwärts. Ist man dann am höchsten Punkt angekommen, geht es bis in die Scheidegg nur noch mehr oder weniger gerade aus.

Und auch hier gilt: Der Nebel bleibt weiter unten. Bild: Silvan Zangerl

Etwas oberhalb der Scheidegg hat es einen Rastplatz, aber leider ohne Feuerrost. Man kann, wenn man nicht grillieren will, auch in das Berggasthaus Alp Scheidegg und etwas warmes Essen (Öffnungszeiten auf der Webseite).

Einfach jedes Mal eindrücklich. Bild: Silvan Zangerl

Nach dem Bestaunen der Aussicht geht es weiter dem Grat entlang hinunter nach Hischwil und Hüebli. Im Hintererli kann man am Ufer des kleinen Weihers noch eine Pause machen. Danach folgt der steile Abstieg (aber gut zu begehen), bevor man der idyllischen Jona entlang auf gut ausgebauten Wegen ins Dorf Wald kommt. Auf dem Weg zum Bahnhof Wald kann man sich im Dorf zum Schluss der rund vierstündigen Wanderung auch nochmals verpflegen.

Wanderroute:

Sonnige Plätze gibt es auch hier: Von diesen sonnigen Plätzen aus siehst du das Nebelmeer am besten

Josenberg

Wir haben noch eine Wanderung auf die Scheidegg. Diese ist etwas kürzer und bietet die Option als Rundwanderung. Sie führt vom Bahnhof Gibswil über das Lättenholz zum Raad.

Der Blick geht rüber zum Bachtel (rechts neben dem Baumstamm im rechten Bildbereich). Bild: David Ofosu

Jetzt beginnt der Aufstieg auf dem Grat zur Scheidegg. Die frische Luft und die Natur sind einfach herrlich. Es geht steil aufwärts, aber der Ausblick auf der Scheidegg beim Restaurant entschädigt für die Mühen.

Fast oben auf der Scheidegg mit dem Blick aufs Nebelmeer. bild: david Ofosu

Jetzt wandern wir am Josenberg vorbei in einer kleinen Schlaufe zurück nach Hischwil und von dort zurück zum Bahnhof Gibswil.

Wanderroute:

Zur Farneralp

Für diese Wanderung fahren wir erst mit dem Postauto zum Rehazentrum auf dem Faltigberg. Dort beginnt die atemberaubende Wanderung. Du kannst aber auch zuerst noch im Bistro die schöne Aussicht geniessen.

Was für eine Aussicht im Anstieg. Bild: Gian Altwegg

Die dreistündige Wanderung beginnt gemütlich entlang der Chrinnenstrasse bis zum TCS-Parkplatz. Der erste steile Teil wird dann in Angriff genommen. Der Weg zur Farneralp ist steil und meist einfach. Aber einen Kinderwagen kannst du da wohl trotzdem nicht hochschieben.

Herrliche Grillstelle mit Blick auf das Nebelmeer. Bild: Gian Altwegg

Auf der Farneralp geniesst man eine kulinarische Kost und eine traumhafte Aussicht auf das Nebelmeer. Weiter geht es mehrheitlich auf Kieswegen hinunter bis zum Oberholz. Hier kannst du wieder aufs Postauto, durch das Sagenraintobel nach Wald wandern oder auch wieder zum Ausgangspunkt bei der Zürcher Höhenklinik.

Wanderroute: