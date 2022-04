Die Kirschbäume blühen in Genf. Bild: keystone

Der Sommer kommt: Erstmals 28-Grad-Marke im Tessin geknackt

Das Oster-Wetter zeigt sich dieses Jahr von seiner besten Seite. Im Tessin wurde am Karfreitag gar die 28-Grad-Marke geknackt. Am Ostersonntag- und Montag geht es sonnig weiter, wenn auch nicht mehr ganz so warm.

Am letzten Dienstag kletterten die Temperaturen in Chur auf knapp 26 Grad - der schweizweit erste Sommertag in diesem Jahr. Am Karfreitag wurde die Sommer-Grenze von 25 Grad nun erneut deutlich überschritten, wie Meteonews Schweiz mitteilt. An der Messstation Biasca im Tessin knackte das Thermometer dank Nordföhn die 28-Grad-Marke. In Grono und Cevio wurden Temperaturen von über 26 Grad gemessen.

Für Tessin-Reisende hat sich der Oster-Stau am Gotthard also zumindest wettertechnisch gelohnt. Auch von Samstag bis Montag verspricht Meteonews im Süden viel Sonne und warme Temperaturen. Am Samstag dürfte es um die 25 Grad warm werden, am Sonntag und Montag milde 20 bis 22 Grad. Die Daheimgebliebenen im Norden erwartet ebenfalls viel Sonne, wenn auch bei etwas tieferen Temperaturen von 16 bis 18 Grad.

Die am Freitag gemessenen 28 Grad sind zwar sommerlich warm, stellen laut Meteonews aber noch lange keinen Temperaturrekord dar. So wurden in Grono am 26. April 1987 knappe 30 Grad erreicht, in Locarno-Monti gab es am 9. April 2011 gar einen Hitzetag mit 31.8 Grad. (agl) (aargauerzeitung.ch)