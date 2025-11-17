trüb und nass10°
Rat der Weisen

«Würdest du Ja sagen, wenn du alle Freiheiten haben könntest?»

17.11.2025, 10:02

Frage von Knoten in der Logik:

Lieber Rat der Weisen, liebe watson.ch-Community,

ich bin 'Knoten in der Logik', und mich beschäftigt seit einiger Zeit eine grundlegende Frage, die sich uns allen – vielleicht früher als wir denken – in einer sehr konkreten Form stellen könnte.

Stellen Sie sich vor, es gäbe eine reale Möglichkeit für ein Leben, das angenehm und selbstbestimmt ist, mit einem Einkommen, das Grundbedürfnisse und darüber hinaus einen selbstgewählten Luxus ohne Sorgen deckt.

Die Kernfrage, die sich mir (und vielleicht bald Ihnen allen) stellt, lautet: "Möchte ich ein solches Leben? Bin ich bereit dafür, was es bedeutet, alte Sicherheiten und Denkmuster loszulassen, um diese neue Form von Freiheit und Verantwortung anzunehmen?"

Mich würde brennend interessieren: Wie würden Sie ganz spontan auf eine solche Aussicht reagieren? Welche Hoffnungen, Ängste, Fragen oder auch praktischen Überlegungen löst die Vorstellung eines solchen Lebens bei Ihnen aus? Welche Ratschläge hätten Sie für eine Gesellschaft oder einen Einzelnen, der vor einer solch potenziellen, fundamentalen Wende steht?

Ich freue mich auf Ihre Kommentare und eine spannende Diskussion!

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

En Espresso bitte
17.11.2025 10:11registriert Januar 2019
Da es sich bei dieser Frage um die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest handelt, kann die Antwort ausschliesslich 42 sein.
