wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
USA

Migros, Coop, Aldi und Co. wollen kein US-Fleisch in den Regalen

white broiler chicken in a cage for meat business
Der Import von Chlorhühnern in die Schweiz ist nicht erlaubt. (Symbolbild)Bild: imago-images.de

US-Fleisch ist Teil des neuen Zoll-Deals – doch Schweizer Supermärkte wollen dieses nicht

17.11.2025, 15:2917.11.2025, 15:58

Am vergangenen Freitag, dem 14. November, haben Bundesrat Guy Parmelin und Seco-Chefin Helene Budliger Artieda bekannt gegeben, dass die Schweiz und die USA einen neuen Zolldeal haben. Statt 39 Prozent bezahlt die Schweiz künftig noch 15 Prozent Zölle.

Eine der Bedingungen ist, dass die Schweiz bis 2028 200 Milliarden US-Dollar in amerikanische Unternehmen investieren soll. Aus den Statements des weissen Hauses geht hervor, dass die Schweiz zusätzlich auch Fleisch aus US-Produktionen kaufen soll. Dies berichtet der «Blick».

Konkret soll die Schweiz 500 Tonnen Rindfleisch, 1000 Tonnen Bisonfleisch und 1500 Tonnen Geflügelfleisch kaufen.

epa12372164 Meat is displayed for sale at a grocery store in Los Angeles, California, 12 September 2025. Meat prices, especially beef, remains elevated, ground beef is 12.8 percent higher than in Augu ...
Auch Rindfleisch soll die Schweiz von den USA importieren. (Symbolbild)Bild: keystone

Bei den 1500 Tonnen Geflügelfleisch soll es sich auch um die Chlorhühner handeln. Bei diesen handelt es sich um Hühner, die nach der Schlachtung in einer verdünnten Chlorlösung desinfiziert werden, um Bakterien abzutöten. Diese Methode ist in der Schweiz verboten und entsprechend auch der Import der Chlorhühner aus dem Ausland.

Konsumentenschutz will Deklaration von Chlor-Poulet aus den USA
Der Konsumentenschutz fordert eine Deklaration von mit Chlor behandeltem Poulet oder Rindfleisch mit Hormonen und Antibiotika. Deklariert werden müsste das Fleisch im Detailhandel und Gastgewerbe.

Haben Schweizer Detailhändler Bedarf für US-Fleisch?

Der Bund selbst wird jedoch kein US-Fleisch kaufen, sondern die Schweizer Fleischunternehmen.

Auf Anfrage des Blicks sagt die Migros, dass sie weiterhin, wo immer möglich, Schweizer Fleisch einsetzen würde. Der neue US-Deal habe keinen Einfluss auf die Beschaffung ihres Sortiments.

Ähnlich klingt es bei Coop. Der Detailhandelsriese sagt gegenüber dem Blick, dass er aktuell keinen Bedarf an US-Fleischprodukten hätte. Ihre Priorität läge auf Schweizer Fleisch.

Auch die Discounter Lidl und Aldi hätten kein Interesse an US-Fleisch und seien mit ihren Schweizer Lieferanten zufrieden. Denner sagt auf Anfrage von Blick, dass eine Aufnahme ins Sortiment nicht vorgesehen sei. Der Detailhänder werde die Entwicklung jedoch aufmerksam verfolgen.

Alle Schweizer Detailhändler betonen, dass das Schweizer Fleisch in ihren Regalen Vorrang habe. Es gibt eine höhere Nachfrage an Fleisch, die die Schweizer Produzenten nicht abdecken können, deshalb stammt ein Teil des Fleisches bereits aus dem Ausland.

Beim Poulet sind es knapp 65 Prozent. Der Grossteil stammt aus Brasilien, Ungarn oder aus Deutschland. Beim Rindfleisch sind es knapp 80 Prozent, dieses kommt aus Deutschland und teils aus Südamerika.

US-Fleisch ist deutlich stärker mit Hormonen belastet. Diese Hormonkonzentration müsse beim Verkauf entsprechend gekennzeichnet werden, wie Philippe Häberli vom Branchenverband Proviande gegenüber dem Blick sagt. Dies schrecke die Käufer laut einer Umfrage eher ab. Da beim Fleischkauf in der Schweiz viel öfter auf die Lokalität und Herkunft geachtet werde. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Fleisch oder Fruchtfleisch? Erkennst du dein Essen in der Nahaufnahme?
1 / 40
Fleisch oder Fruchtfleisch? Erkennst du dein Essen in der Nahaufnahme?
Mmmh ... Steak ...
quelle: shutterstock / shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erni: «Milliardensubventionen für die Fleischwirtschaft!»
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
44 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
SigiSeeland
17.11.2025 15:53registriert April 2023
Soooo jetzt ist mal wieder der Punkt erreicht, wo man dem Bundesrat mal wieder erklären muss, das er eigentlich nur der Angestellte des Suoverän ist und das ist immer noch das Schwrizer Volk. Wenn diese Herren und Damen schon kein Rückgrat haben um einem selbsternannten Despoten die Stirn zu bieten, dann muss halt der Souverän ran.
592
Melden
Zum Kommentar
avatar
Hans Jürg
17.11.2025 15:58registriert Januar 2015
Wieso sollen die Grossverteiler Produkte ins Regal stellen, die dann dort liegen bleiben.

Eher werden wohl aber Kantinen, Restaurants und ganz sicher Fastfood-Anbieter solche Produkte verwenden.
482
Melden
Zum Kommentar
avatar
Simon Probst
17.11.2025 15:54registriert März 2018
Ich verlange eine deutlich Sichtbare kennzeichnung damit man die Hühner links liegen lassen kann.

Irgendetwas sagt mir wir werden das eh in den Regalen haben.
221
Melden
Zum Kommentar
44
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
4
Die Nati schlägt Schweden, doch der Kosovo crasht die Schweizer WM-Party
5
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
Meistkommentiert
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
3
Ukraine will bis zu 100 französische Rafale-Kampfjets kaufen
4
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
5
Die Tage werden kürzer: Warum die Einnahme von Vitamin D den meisten trotzdem nicht hilft
Meistgeteilt
1
Vergé-Déprés souverän im 1/16-Final +++ Hug und Schär triumphieren in Japan
2
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
3
Auch wegen Trump: Bürgerliche wollen noch mehr US-Waffen kaufen – die Sonntagsnews
4
Norwegen fertigt Italien ab und fährt an die WM – Azzurri müssen in die Playoffs
5
Trumps Justizministerium unterläuft peinlicher Fehler
Kanton Aargau schliesst Kosmetikstudio nach Verstössen per sofort
Der Kanton Aargau hat ein Kosmetikstudio im Bezirk Baden per sofort geschlossen. Bei mehreren Kontrollen sind laut Behördenangaben Verstösse gegen die gesetzlichen Vorgaben festgestellt worden. Es kam demnach zu einer medizinischen Komplikation bei einer Patientin.
Zur Story