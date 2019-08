Schweiz

Wetter

Wetter: Hier rollt die Kaltfront auf die Schweiz zu und sorgt für Sommerpause



Bild: KEYSTONE

Sommer adé: Hier rollt die Kaltfront auf Schweiz zu ++ Erste Gewitter entladen sich

Die Schweiz erlebt am Samstag womöglich den letzten Hochsommertag: Verbreitet zeigte das Thermometer heute nochmals 30 Grad an. Etwa in Aarau, Basel, Genf der Sion.

Damit ist bald Schluss: Die aus Nordwesten kommende Kaltfront hat bereits die Bretagne erreicht und trifft am Sonntag, dem meteorologischen Herbstbeginn, auf die Schweiz. Bis Montag sinken die Temperaturen auf herbstliche 19 Grad.

Bei uns in der #Schweiz und in unseren Nachbarländern ist es aktuell verbreitet um 30 Grad heiss. Die Temperaturkarte werden wir in der Einfärbung nun lange nicht mehr sehen. Die #Kaltfront, die dem #Hochsommer ein Ende setzt, hat die #Normandie und #Bretagne erreicht. (rv) pic.twitter.com/Vvh1REIkER — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 31, 2019

Vor der Kaltfront entladen sich am Samstagabend teils heftige Gewitter über der Schweiz. Am Nachmittag haben sich über den Alpen bereits erste Gewitterzellen gebildet.

(amü)

