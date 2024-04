Es wird zwar sehr warm am Wochenende – den spontanen Sprung wie hier in den Zürichsee empfehlen wird trotzdem nicht. Bild: KEYSTONE

Du willst bei diesen Temperaturen husch in den See springen? Überleg dir das zweimal

Zwischen Samstag und Montag begrüsst uns der Sommer bereits ein erstes Mal. Die hohen Temperaturen sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es noch sehr früh im Jahr ist. Daran erinnern uns zum Beispiel die Temperaturen der Schweizer Seen.

T-Shirt, Sonnenbrille, vielleicht sogar Flip-Flops und eine Glace – was soll uns da noch davon abhalten, uns völlig übermotiviert in den nächsten See zu stürzen?

Wie du es dir vorstellst ... Bild: giphy

Dabei sei dir gesagt: Ausser, du hast Übung im Eisschwimmen oder eine Ladung Melkfett auf der Haut – tu es nicht.

... wie es wirklich wird Okay, gefroren sind die Seen nicht. Aber kalt. Bild: giphy

Die Temperaturen der Schweizer Seen lagen zumindest am Freitag nämlich teilweise noch immer im einstelligen Bereich. Am kältesten sind, wenig überraschend, die Seen im Engadin: Silsersee, Silvaplanersee und der St. Moritzersee wiesen am Freitag, 5. April, eine Wassertemperatur von 0° Grad auf.

Im Flachland sind die Seen zwar etwas wärmer, badetauglich ist aber noch längst keiner. Thuner-, Zürich- und Bodensee waren dabei etwa 10° Grad kalt, am wärmsten sind in der Schweiz mit 11° Grad der Lago Maggiore und mit 12° Grad der Luganersee (Stand: Freitag, 5. April).

(lak/pre)