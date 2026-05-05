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Wetter: Hier sind am Dienstag und Mittwoch Gewitter und Regen angesagt

Hier sind für Dienstag und Mittwoch Gewitter und Regen angesagt

05.05.2026, 07:4905.05.2026, 09:59

Das Wetter im April war aussergewöhnlich trocken und warm. Im letzten Monat gab es etwa 80 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel.

Deshalb war der April wettermässig in der Schweiz so aussergewöhnlich

Und auch der Mai begann trocken. Doch dies ändert sich nun. Am Dienstag und Mittwoch brauchst du vielerorts die Regenjacke, wie der Blick auf den Wetterradar zeigt. Auch Gewitter werden erwartet.

Während sich am Dienstagmorgen vor allem auf der Alpennordseite noch vereinzelt die Sonne zeigt, sorgen Quellwolken im Tagesverlauf für Schauer und Gewitter. Im Süden sowie in Teilen der Westschweiz wird es den ganzen Tag durch nass sein.

Niederschlagsprognose für Dienstagabend

Wetter Schweiz

Noch düsterer sieht es dann am Mittwoch aus. Heftige Niederschläge werden am Morgen vor allem in der Romandie, im Jura, den Aplen sowie im Tessin und Graubünden erwartet. Gegen den Nachmittag wird es dann auch in der Region Basel, Zürich und der Ostschweiz zu intensiven Niederschlägen kommen.

Niederschlagsprognose für Mittwochnachmittag

Wetter Schweiz
Bild: Meteoschweiz

Ab Donnerstag wieder Sonnenschein

Die Sonne wird sich dann wohl erst wieder am Donnerstag zeigen. Am Morgen dominieren auf der Alpennordseite zwar noch die Wolken, am Nachmittag zeigt sich dann aber vermehrt die Sonne. Einzig in den Alpen dürfte es weiter lokal zu Gewittern und Schauern kommen.

Pünktlich auf das Wochenende wird das Wetter dann vor allem in der Deutsch- und Westschweiz wieder von der Sonne dominiert, einzig im Süden könnte es lokal weiter etwas regnen. Die Temperaturen werden dann aber wieder auf über 20 Grad steigen. (ome)

Mehr zum Wetter:

Bis Mittwoch brauchst du die Regenjacke, am Wochenende kommt dann wieder die Sonne
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