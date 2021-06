Schweiz

Wetter

Heftige Gewitter: Nach einer kurzen Verschnaufpause geht's heute weiter



Heftige Gewitter: Nach einer kurzen Verschnaufpause geht's heute weiter

Nach den heftigen Gewittern von gestern, beginnt der Tag in der Zentral- und Ostschweiz angenehm sonnig. Vereinzelt kann es zu Schauern kommen.

Im Verlaufe des Tages verbreiten sich aus dem Westen dann aber kräftige Schauer und es kann erneut zu heftigen Gewittern kommen.

Auch im Tessin gestaltet sich die erste Tageshälfte noch freundlich, bevor auch dort Gewitter aufziehen. Wer also noch nicht dazu gekommen ist, die Tomaten im Garten in Sicherheit zu bringen, kann dies heute Morgen noch tun!

Nach einer kurzen #Verschnaufpause entstehen heute tagsüber erneut kräftige Regengüsse und teils heftige #Gewitter mit #Starkregen, #Hagel und #Sturmböen. Am Vormittag ist es im Osten teils noch länger sonnig, gegen Abend vor allem im Westen. Es wird #kühler bei rund 20 Grad. ^ng pic.twitter.com/A9XIMsx5oL — SRF Meteo (@srfmeteo) June 29, 2021

Im Westen muss man sich damit ein wenig mehr beeilen: Bereits am Vormittag ist es stark bewölkt und es kann zu Regen und Gewitter kommen. Dieses zieht dann aber in die Ostschweiz, woraufhin sich in der Westschweiz auch noch die Sonne zeigt. (saw)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Schäden im Kanton Zug 1 / 6 Schäden im Kanton Zug Unglaubliche Bilder – so heftig wütete der Tornado in Tschechien Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter