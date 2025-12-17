Das Objekt der Begierde: «ZH 11». Bild: Kanton Zürich

Autonummer «ZH 11» für 262'000 Franken versteigert

«ZH 11» wird doch nicht zur teuersten Autonummer, die je in der Schweiz versteigert wurde. Die Person mit dem Pseudonym «Z11Z» ersteigerte sich am Mittwochabend die Nummer für 262'000 Franken.

Der Rekord von 299'000 Franken wurde von «ZH 24» im Jahr 2024 aufgestellt.

«ZH 11» ist nicht nur zweistellig, sondern auch noch eine Schnapszahl. Bild: Kanton Zürich

Tiefste je versteigerte Zürich-Nummer

«ZH 11» ist die tiefste Autonummer, die je im Kanton Zürich versteigert wurde. Die zuvor tiefste versteigerte Zürcher Autonummer war «ZH 24». Besondere sechsstellige sowie Kontrollschilder mit tiefen Nummern können im Kanton Zürich wöchentlich ersteigert werden.

Die Onlineauktion für «ZH 11» startete am letzten Dienstag. Der Erlös der Nummernversteigerungen wird in die Zürcher Staatskasse fliessen. In den letzten zwei Jahren erzielten die Auktionen von Kontrollschildern laut Medienmitteilung rund fünf Millionen Franken. (rbu/ome)