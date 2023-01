-42,3 auf 2000 Metern – die Schweiz hat eine kalte Nacht hinter sich 🥶️🥶️🥶️

Die Schweiz hat eine äusserst kalte Nacht hinter sich. Vielerorts blieb die Nacht wolkenlos und das Thermometer sank tief in den Minusbereich. In Thun fiel es sogar bis auf -17 Grad.

Noch kälter wurde es in der Höhe: An einer privaten Messstation am Sägistalersee auf fast 2000 Meter über Meer wurden sogar satte -42,3 Grad gemessen.

Warm wird es auch heute nicht. In Richtung der Alpen kann man sich heute aber wenigstens eines sonnigen Starts in den Tag erfreuen. Am Mittag ziehen allerdings schon einige Wolken auf, es dürfte aber in der ganzen Schweiz trocken bleiben. Im Flachland schwanken die Temperaturen im zwischen -3 und 1 Grad. (saw)