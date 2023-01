Kein guter Januar für Heuschnupfen: Mildes Wetter sorgt für frühen Start der Pollensaison

Der Pollenflug dürfte in den nächsten Tagen vielerorts weitergehen. Zum Blühen reichten der Hasel Temperaturen von über fünf Grad Celsius und etwas Sonne, so Gehrig.

Auch die Erle hat gemäss dem Bundesamt zu blühen begonnen. Hier habe man am Neujahrswochenende schwache bis mässige Pollenkonzentrationen verzeichnet.

Leidest du an Heuschnupfen?

Die Hasel blüht damit den Angaben zufolge rund zwanzig bis dreissig Tage früher als im Mittel der Jahre 1990 bis 2020. Sind die Wintertemperaturen tief, kann sich der Beginn der Blüte sogar bis in den März verzögern, wie Meteoschweiz am Dienstag in einem Blogeintrag schrieb.

Ab dem 28. Dezember seien die ersten Haselpollen registriert worden, wurde Regula Gehrig, Biometeorologin bei Meteoschweiz, dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, im Communiqué zitiert. Zum Jahreswechsel sei dies nördlich der Alpen bis anhin nur sehr selten vorgekommen. «Spätestens am 2. Januar verzeichneten die meisten Messstationen von Meteoschweiz im Flachland bereits mässige Belastungswerte».

Heuschnupfen-Mittel im Check: Was hilft, was hilft nicht?

Heuschnupfen-Mittel im Check: Was hilft, was hilft nicht?

Man erhalte bereits entsprechende Meldungen, teilte das Allergiezentrum am Dienstag mit. Was für einen Schnupfen gehalten werde, könne derzeit auch Heuschnupfen sein.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So holt sich die watson-Redaktion nach einer durchzechten Neujahrsnacht zurück ins Leben

25 Momente, in denen der Pöstler einfach zu weit gegangen ist

Was mein Neffe über das Leben und Sex wissen sollte

Reformhaus-Kette Müller geht in Konkurs – fast 300 Mitarbeiter betroffen

Dank dieser Klausel kann Ronaldo bald wieder in Europa spielen

Jesu Geburt und der vergessene Anteil Salomes

Weihnachten steht vor der Tür. Was viele nicht wissen: An der Geburt Jesu war auch meine Namensvetterin Salome beteiligt. Eine Geschichte, die angesichts der anderen, grausamen, biblischen Salome bisher ein Schattendasein fristete. Ein neuer Grabfund in Israel könnte dies ändern.

Heute mag mein Name wohl unpopulär sein, aber zwischen 300 v. Chr. bis 200 n. Chr. war Salome der jüdische Trendname. Nebst Maria. Gemäss einer Untersuchung soll zu dieser Zeit jede zweite Frau entweder Maria oder Salome geheissen haben. So sollte es eigentlich wenig überraschend sein, dass beide Namen in der Geburtsgeschichte Jesu auftauchen.