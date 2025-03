Ob der Schnee auch liegen bleibt, ist ungewiss. Aber ein paar nasse Flocken dürfte es am Wochenende geben. Bild: keystone

Am Wochenende fällt Schnee bis auf 600 Meter – danach wird es besser, versprochen!

Diese Woche war das Wetter eher bescheiden. Vielerorts gab es Niederschläge und eine graue Wolkendecke. In diesem Stil geht es leider weiter, nur die Temperaturen und damit auch die Schneefallgrenze sinken am Wochenende noch weiter.

Schuld ist eine Tiefdruckzone, welche sich von der Iberischen Halbinsel bis zum Baltikum hin erstreckt. Dieses bestimmt das Wetter in der Schweiz und bringt uns auch am Donnerstag eine dicke Wolkendecke und Niederschläge. Ausgenommen ist die Westschweiz, wo es am Vormittag bereits recht freundlich bis sonnig werden dürfte, wie MeteoSchweiz in einer Mitteilung schreibt.

Das Wochenende bringt viel Niederschlag, danach klart das Wetter auf. Bild: meteonews

Ganz anders sieht es im Süden aus: «Im Tessin und den Bündner Südtäler ist es ganztags häufig nass, hier kommen in den Bergen verbreitet 10 bis stellenweise knapp 30 Zentimeter Neuschnee zusammen», so der Wetterdienst weiter.

So wird das Wochenende

Der Freitag bringt besonders im Süden viel Niederschlag, auch im Norden wird es immer wieder nass. Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 900 Meter. «Zeitweilig kann es von den Temperaturen her aber auch mal nasse Flocken noch etwas weiter runter geben», so MeteoNews.

Die Karte des Grauens: So viel Niederschlag wird am Wochenende erwartet. Bild: meteonews

Und um das Ganze noch etwas unerträglicher zu machen, tritt am Wochenende auch noch eine «deutlich spürbare Bise» auf.

Neue Woche, neues Glück

Damit beenden wir die Schlechtwetter-Berichterstattung. Denn nächste Woche stellt sich zunehmend hochdruckbestimmtes Wetter ein. Am Montag lösen sich die Wolken nach und nach auf und die Sonne kehrt zu uns zurück.

Rettung kommt in Form einers Hochdruckgebietes. Bild: meteonews

«Ab Dienstag gibt es mit Ausnahme der Südschweiz wieder viel Sonnenschein und zweistellige Maxima», schreibt MeteoNews dazu. Aktuelle Wettermodelle gehen sogar davon aus, dass die Temperaturen gegen Ende nächster Woche sogar noch weiter steigen. (leo)