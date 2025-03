Die partielle Mondfinsternis am Freitagmorgen wird leider ziemlich unspektakulär. Bild: AP

Partielle Mondfinsternis am Freitagmorgen – wo und wann du sie sehen kannst

Mehr «Leben»

Am Freitagmorgen kann wieder einmal eine Mondfinsternis am Himmel beobachten werden. Allerdings wird diese weniger spektakulär ausfallen als vergangene Mondfinsternisse.

Am Freitagmorgen wird der Mond um 4.57 Uhr Schweizer Zeit in den Halbschatten eintreten, wahrnehmbar ist das allerdings erst später.

Um 6.09 Uhr tritt der Mond dann in den Kernschatten, dann wird sich die linke untere Ecke verdunkeln. Das Problem dabei: Der Mond wird zu diesem Zeitpunkt bereits sehr tief stehen, nur knapp über dem Horizont, auch die Dämmerung (Sonnenaufgang in Zürich ist um 6.41 Uhr) wird dann schon weit fortgeschritten sein.

Der Zeitplan für die partielle Mondfinsternis. Bild: timeanddate.ch

Um 6.46 verschwindet dann der Mond ganz hinter dem Horizont, der Zeitraum, um die partielle Mondfinsternis beobachten zu können ist dementsprechend knapp. Sicher ist: Die Hauptphase der partiellen Mondfinsternis wird in der Schweiz nicht zu sehen sein.

Auch das Wetter wird wohl nicht mitspielen, prognostiziert sind am Freitagmorgen reichlich Wolken am Himmel. MeteoNews schreibt darum in einem Blogbeitrag:

«Wer ohnehin schon wach oder unterwegs ist, kann ja einen kurzen Blick riskieren. Extra dafür den Wecker zu stellen, lohnt sich wohl nicht wirklich.» MeteoNews

Ganz verdunkelt wird dann die Mondscheibe um 7.26 Uhr sein, allerdings nur im äussersten Westen von Europa. Die besten Bedingungen findet man auf dem amerikanischen Kontinent vor.

In den rötlichen Gebieten ist die ganze Mondfinsternis sichtbar. In den helleren Gebieten ist sie nur teilweise sichtbar. Die besten Bedingungen, um die Mondfinsternis zu beobachten, ist auf dem amerikanischen Kontinent. Bild: timeanddate.de

Nächste Mondfinsternis am 7. September 2025

Die nächste Mondfinsternis wird dann allerdings wieder spektakuläre: Am 7. September 2025 werden wir auch in der Schweiz eine totale Verdunklung des Mondes erleben, dann auch als typischer «Blutmond». (ome)