Die fiese Kälte – zusammengefasst in 23 (lustigen) Bildern und Memes

Läck Bobby, was war das für eine Kälte in den letzten Tagen und es ist erst Januar … Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liessen und bis auf die Knochen frieren. Und auch wenn das Thermostat nicht überall im zweistelligen Minusbereich war, mindestens so angefühlt hat es sich überall.

«Ich, nachdem ich mich drei Monate lang darüber beschwert habe, dass es nicht kalt genug ist, und jetzt ist es tatsächlich kalt genug.»

Wir haben ja nicht viel Ahnung von Elektrik, aber da stimmt wohl etwas nicht.

Ich, genau jetzt.

Wenn so kalt ist, dass sogar die bösen Geister gefrieren.

Sie: Es ist nicht einmal so kalt.

Ich:

Meine Lippen, wenn es draussen kalt wird.

Nein, kein Kunstwerk, einfach nur wirklich sehr kalt.

Ich kann kaum auf den Winter warten, damit ich mich wider richtig anziehen kann.

Sieht spannend aus, willst du aber bei dir Zuhause nicht unbedingt sehen.

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung ... oder so.

Wenn du irgendwo lebst, wo die Luft dein Gesicht verletzt und du versuchst herauszufinden, warum du dort lebst, wo die Luft dein Gesicht verletzt.

Niemand, wirklich niemand scheint vor der Kälte sicher zu sein.

Du kannst natürlich auch einfach das Beste aus der Situation machen.

Ich heute und wahrscheinlich auch in den nächsten vier Monaten.

Sieben Jahre alt? Noch heute!

Ich, sieben Jahre alt, fühle mich wie ein Drache, wenn ich Rauch ausatme, wenn es draussen kalt ist.

Mir ist kalt.

Hier, nimm meine Jacke.



Mir ist auch kalt.

Nun, ich kann das Wetter nicht kontrollieren, Monika.



Sie: Es ist nicht mal so kalt, hör auf, so dramatisch zu sein.

Ich:

Vermieter: Sie übertreiben, so kalt ist die Wohnung sicher nicht.



Die Wohnung:



Kalt haben in der Nacht vs. Kalt haben am Morgen

Ich freue mich auf den Winter und kann den Schnee kaum erwarten.

Ich:



Wenn du realisiert, dass Kühlschränke Lebensmittel in der Antarktis warm halten:

Spannend ist natürlich auch die Frage, wie die Hose dorthin kam.

Es ist so kalt draussen, ich haben einen Politiker gesehen, der seine Hände in den eigenen Taschen hatte.

Haltet euch warm!

