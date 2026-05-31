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Wetter Schweiz: Gewitterfront zieht Richtung Osten über die Schweiz

Video: watson

Gewitterfront zieht über die Schweiz und bringt Hagel und Regen

31.05.2026, 18:0131.05.2026, 18:01

Am späten Sonntagnachmittag zieht eine Gewitterfront über die Schweiz. Diese lässt das schöne Wetter der letzten zwei Wochen ins Wasser fallen.

Video: watson

Am Nachmittag kommt es lokal zu Hagel und Regenfällen, diese scheinen sich bis anhin kurz und stark zu halten. Am Abend kann es dann wieder zu Regenfällen kommen, die laut Meteo Schweiz auch länger anhalten werden.

Der Bund hat für vereinzelte Regionen in der Westschweiz und die Regionen Aargau, Jura und Solothurn die zweithöchste Gefahrenstufe ausgesprochen. Dies heisst, dass in diesen Regionen mit erheblichen Gewittern gerechnet werden muss.

Auch am Abend bleibt es vor allem in der Region Zürich und der Ostschweiz nass und es muss weiterhin mit Regenschauern gerechnet werden. Am Montag sollte sich die regnerische Schweiz wieder erholen, wobei die Vorfreude auf die Sonne nicht allzu lange anhalten dürfte. Bereits am Dienstag soll es in der ganzen Schweiz wieder zu Gewittern und Regen kommen, dies jedoch bei Temperaturen rund um 20 Grad. (nib)

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