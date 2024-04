Bläst es dem Böögg dieses Jahr den Kopf weg? Bild: KEYSTONE

Nach dem Sommer-Wetter wird es stürmisch

Nach dem zweiten April-Sommerwochenende in Folge kühlt es am Montag bereits ab, und es gibt starke Windböen. Im Norden erreichen die Temperaturen noch 18–21 Grad, im Süden gibt es bis zu 23 Grad.

Trocken bleibt es heute am ehesten in den Alpen und im Tessin, im Norden gibt es am Morgen kräftige Schauer, es sind auch Gewitter möglich. Ein starker, vereinzelt stürmischer Westwind prägt vom späteren Nachmittag bis am frühen Abend das Wetter. Es gibt eine Sturmwarnung: Im Mittelland gibt es Böen zwischen 60 und 80 km/h, in exponierten Lagen sind 100 km/h möglich, es herrscht grosse Gefahr (zweithöchste Warnstufe). Auf den Berggipfeln ist mit Orkanböen zu rechnen.

Ab Dienstag ist es merklich kühler. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 11 Grad, im Süden gibt es bis zu 22 Grad. Der Trend setzt sich fort, Mittwoch und Donnerstag bleiben die Temperaturen im Norden im einstelligen Bereich. Von Freitag bis Sonntag gibt es Höchsttemperaturen zwischen 11 und 13 Grad im Norden.

(rbu)