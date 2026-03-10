freundlich
Wetter Schweiz; Frühster Frühlingsbeginn seit Messbeginn

epa12804250 A view of crocuses appearing in the Chocholowska Valley in the Tatra Mountains, near Zakopane, Poland, 08 March 2026. The crocus flowering season started exceptionally early this year. EPA ...
Krokusse gehören zu den ersten Boten des Frühlings. Bild: keystone

Frühester Frühlingsbeginn seit Messbeginn

10.03.2026, 10:1010.03.2026, 10:10

Der meteorologische Winter ist kaum vorbei, schon hatten wir Temperaturen wie mitten im Frühling. Einige Bäume blühen schon viel früher als sonst, und auch manche Menschen sind bereits in kurzen Hosen unterwegs.

Im Flachland lagen die Höchsttemperaturen in den vergangenen zwei Wochen durchgehend im zweistelligen Bereich. Lokal wurde die 20-Grad-Marke schon am 27. Februar überschritten. Auch die nächsten Tage bringen voraussichtlich weiterhin milde Temperaturen.

Wie ungewöhnlich das ist, zeigt ein Blick auf die Messdaten: Eine zweiwöchige Wärmephase von diesem Ausmass trat seit Messbeginn vor 160 Jahren noch nie so früh im Jahr auf. Normalerweise erscheinen solche Wärmephasen erst Mitte April. «Im Sommer würden wir von einer Hitzewelle sprechen», schreibt SRF Meteo.

Die ersten Wärmephasen über die Zeit.
Die ersten Wärmephasen über die Zeit.grafik: srf

Klima vs Wetter

Durch die Klimaerwärmung beginnt der Frühling immer früher. Im vergangenen Jahrhundert seien solche Wärmephasen erst im Mai aufgetreten, wie SRF-Meteo berichtet. Seit 1986 sei das nicht mehr der Fall. Die starken jährlichen Schwankungen zeigen, dass auch das Wetter eine Rolle spielt.

Doch wer sich bereits auf den Frühling eingestellt hat, sollte nicht überrascht sein: Ein früher Frühlingsbeginn heisst nicht, dass der Winter schon vorbei ist. Schneefall bis in die tiefen Lagen ist im März keine Seltenheit.

Laut Prognosen sinken die Temperaturen gegen Ende der Woche wieder – auf normale Werte, wie wir sie sonst im März kennen. Dann heisst es wieder: warme Jacke zurück aus dem Schrank und Schal und Regenschirm griffbereit haben. (cst)

