Es bleibt mild und sonnig – doch das Wochenende könnte ins Wasser fallen

Das Wetter wird diese Woche zwar etwas wechselhafter, es bleibt aber oft sonnig und vor allem warm. Am Montag muss lokal noch mit einzelnen Schauern gerechnet werden, vor allem in der Nordwestschweiz sowie im Jura. Die Temperaturen bleiben aber hoch und erreichen Höchstwerte von bis zu 15 Grad, schreibt Meteonews.

Auch am Dienstag wird es warm, am Nachmittag werden Höchstwerte von bis zu 16 Grad erreicht. Im Süden dominieren die Wolken, im Norden sollte sich aber die Sonne zeigen.

Ab Mittwoch allerdings dürfte sich das Wetter von der nasseren Seite zeigen. Schuld daran ist eine Kaltfront, die von Deutschland und Frankreich her kommt. Die Schneefallgrenze sinkt am Mittwoch auf 1300 bis 1500 Meter. Die Temperaturen bleiben allerdings mild.

Die Prognosen für die nächsten Tage. Bild: Meteonews

Am Wochenende wohl nass und kälter

Am Donnerstag und Freitag gibt es dann noch ein kurzes Zwischenhoch, es wird ein Mix aus Sonne und Quellwolken erwartet. Danach folgt allerdings eine weitere Kaltfront.

Dies hat zur Folge, dass es am Wochenende wohl eher nass wird. Vor allem in der Nacht auf Samstag sind kräftigere Regengüsse zu erwarten, die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 1000 Meter. Auch die Temperaturen werden aufs Wochenende hin kühler erwartet als noch unter der Woche. (ome)