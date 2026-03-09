freundlich12°
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

Wetter Schweiz: Es bleibt mild – am Wochenende könnte der Regen kommen

Es bleibt mild und sonnig – doch das Wochenende könnte ins Wasser fallen

09.03.2026, 12:5909.03.2026, 12:59

Das Wetter wird diese Woche zwar etwas wechselhafter, es bleibt aber oft sonnig und vor allem warm. Am Montag muss lokal noch mit einzelnen Schauern gerechnet werden, vor allem in der Nordwestschweiz sowie im Jura. Die Temperaturen bleiben aber hoch und erreichen Höchstwerte von bis zu 15 Grad, schreibt Meteonews.

Auch am Dienstag wird es warm, am Nachmittag werden Höchstwerte von bis zu 16 Grad erreicht. Im Süden dominieren die Wolken, im Norden sollte sich aber die Sonne zeigen.

Ab Mittwoch allerdings dürfte sich das Wetter von der nasseren Seite zeigen. Schuld daran ist eine Kaltfront, die von Deutschland und Frankreich her kommt. Die Schneefallgrenze sinkt am Mittwoch auf 1300 bis 1500 Meter. Die Temperaturen bleiben allerdings mild.

Wettterprognose für die Woche in der Schweiz.
Die Prognosen für die nächsten Tage. Bild: Meteonews

Am Wochenende wohl nass und kälter

Am Donnerstag und Freitag gibt es dann noch ein kurzes Zwischenhoch, es wird ein Mix aus Sonne und Quellwolken erwartet. Danach folgt allerdings eine weitere Kaltfront.

Dies hat zur Folge, dass es am Wochenende wohl eher nass wird. Vor allem in der Nacht auf Samstag sind kräftigere Regengüsse zu erwarten, die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 1000 Meter. Auch die Temperaturen werden aufs Wochenende hin kühler erwartet als noch unter der Woche. (ome)

Mehr Wetter-News:

Grafiken zeigen: So mild und trocken war der Winter in der Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Hallo Frühling, hallo Frühlings-Memes!
1 / 25
Hallo Frühling, hallo Frühlings-Memes!
quelle: watson/imgflip
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nicht alle spüren den Frühling – er kann sogar depressiv machen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Niederlage für Avdili bei Stapi-Wahlen in Zürich: Schickt die FDP jetzt Baumer ins Rennen?
Nach der Niederlage von Perparïm Avdili könnte die Stadtzürcher FDP Stadtrat Michael Baumer ins Rennen ums Stadtpräsidium schicken. Die Option hält sich die Partei offen. Raphael Golta (SP) hat zwar mit grossem Vorsprung gewonnen, verpasste aber das absolute Mehr.
Zur Story