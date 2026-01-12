Glatteisgefahr: In diesen Regionen müssen Pendler aufpassen

Pendlerinnen und Pendler müssen am Montagmorgen beim Weg zur Arbeit aufpassen. Wie eine Grafik von Meteonews zeigt, wird vor allem in der Nordostschweiz vor Glatteis gewarnt.

Konkret betroffen sind die Regionen Ostschweiz, der Grossraum Zürich, die Nordwestschweiz sowie Teile des Mittellands.

Vor allem in der Nordostschweiz herrscht Glatteisgefahr. Bild: Meteonews

Für einen Teil dieser Regionen hat der Wetterdienst die höchste Gefahrenstufe ausgerufen. Weniger akut ist die Situation in den Alpen sowie im Süden und Westen der Schweiz.

So wird das Wetter am Montag

Wie Meteonews schreibt, bleibt es am Montagmorgen noch mehrheitlich grau, es kann auch zu Niederschlägen kommen. Dann steigt die Schneefallgrenze wieder auf 1500 Meter an, nachmittags sollte es dann weitgehend trocken bleiben.

Am Dienstag sollte sich dann wieder in den meisten Regionen die Sonne zeigen. Auch die Temperaturen steigen morgen wieder etwas an. (ome)