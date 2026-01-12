bedeckt, etwas Schnee-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

Glatteisgefahr in der Ostschweiz Grossraum Zürich und Nordwestschweiz

Glatteisgefahr: In diesen Regionen müssen Pendler aufpassen

12.01.2026, 07:4112.01.2026, 07:42

Pendlerinnen und Pendler müssen am Montagmorgen beim Weg zur Arbeit aufpassen. Wie eine Grafik von Meteonews zeigt, wird vor allem in der Nordostschweiz vor Glatteis gewarnt.

Konkret betroffen sind die Regionen Ostschweiz, der Grossraum Zürich, die Nordwestschweiz sowie Teile des Mittellands.

Glatteisgefahr
Vor allem in der Nordostschweiz herrscht Glatteisgefahr.Bild: Meteonews

Für einen Teil dieser Regionen hat der Wetterdienst die höchste Gefahrenstufe ausgerufen. Weniger akut ist die Situation in den Alpen sowie im Süden und Westen der Schweiz.

So wird das Wetter am Montag

Wie Meteonews schreibt, bleibt es am Montagmorgen noch mehrheitlich grau, es kann auch zu Niederschlägen kommen. Dann steigt die Schneefallgrenze wieder auf 1500 Meter an, nachmittags sollte es dann weitgehend trocken bleiben.

Am Dienstag sollte sich dann wieder in den meisten Regionen die Sonne zeigen. Auch die Temperaturen steigen morgen wieder etwas an. (ome)

Mehr zum Wetter:

Frankfurter Flughafen streicht wegen Wetter zahlreiche Flüge
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
55 Franken für eine Packung Pflaster – die Schweizer Medizin hat ein Kulturproblem
Dass Ärztinnen und Ärzte gut verdienen, ist berechtigt. Nicht aber die verbreitete Selbstbedienungsmentalität. Die Kosten im Gesundheitssystem hängen auch am Berufsethos.
440 Franken nach zehnminütiger Konsultation: Die Rechnung des Augenzentrums, das ich mit meinem Sohn besuche, fällt just in die Zeit, in der wir die Krankassenprämien fürs neue Jahr bezahlen – rund 1000 Franken mehr als fürs letzte Jahr. Vielleicht deshalb schaue ich mir die einzelnen Posten genauer an. Lauter Nummern und Bezeichnungen, die für Laien schwer einzuordnen sind. Bis auf den letzten Punkt: 110 Franken für zwei Packungen Augenpflaster.
Zur Story