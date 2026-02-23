Frühlingsfans aufgepasst! So warm und sonnig wird es in den nächsten Tagen

Eine Warmfront am Montagabend bringt etwas Regen – danach startet eine aussergewöhnlich milde Wetterphase bis zum Wochenende.

Die laufende Woche bringt frühlingshafte Temperaturen in die Schweiz. Schon in der Nacht auf Dienstag zieht eine Warmfront auf, bringt aber erst noch einmal etwas Regen. Danach übernimmt gemäss Meteonews ein Hochdruckgebiet, das uns bis Freitag viel Sonne und milde Temperaturen beschert.

Ein Ausblick auf die Woche.

Montagabend: Warmfront sorgt für etwas Regen

Heute Montag präsentierte sich das Wetter wechselhaft. Nach einer kurzen Phase trockener Luft am Vormittag wechselten im Flachland Wolken und sonnige Abschnitte einander ab. Bei auffrischendem Südwest- bis Westwind kletterten die Temperaturen auf 12 bis 15 Grad. In den Bergen weht starker bis stürmischer Westwind, die Schneefallgrenze steigt dabei auf rund 2000 Meter.

In der Nacht auf Dienstag erreicht uns dann eine Warmfront – eine warme und deshalb leichtere Luftschicht schiebt sich auf eine kalte Luftschicht. Das Wetterphänomen führt häufig zu gleichmässigem Regen. Gemäss Prognosen ist dieser vor allem in der Ost- und Zentralschweiz zu erwarten.

Dienstag: Sonne im Westen, Geduld im Osten

Am Dienstag zeigt sich der Unterschied zwischen West und Ost deutlich. Während in der Westschweiz gemäss Prognose bereits die Sonne strahlt, bleiben in der Ostschweiz noch viele Wolken hängen, vereinzelt fällt auch noch etwas Regen. Im Tagesverlauf setzt sich aber auch hier zunehmend trockenes und sonniges Wetter durch. Die Temperaturen erreichen auf der Alpennordseite 13 bis 16 Grad, auf 2000 Metern wird es ebenfalls bis zu 10 Grad warm.

Besonders sonnig und mild wird es im Tessin: Hier sind 18 bis 19 Grad möglich, lokal könnte sogar erstmals in diesem Jahr die 20-Grad-Marke geknackt werden.

So wird das Wetter am Dienstag, 24. Februar, gemäss Prognosen. Bild: meteonews

Mittwoch und Donnerstag: Frühlingshafte Höchstwerte

Mittwoch und Donnerstag bleiben geprägt vom Hochdruckeinfluss und ungewöhnlich milder Luft. Am Mittwochmorgen kann noch in einzelnen Gebieten Nebel auftreten, dieser sollte sich aber bis zum Mittag lichten. Ansonsten sorgt viel Sonne für Höchsttemperaturen zwischen 13 und 18 Grad im Flachland und im Tessin.

Die Nullgradgrenze steigt ebenfalls auf über 3000 Meter. Leichter Föhn sorgt in den Alpen zusätzlich für angenehme Bedingungen. Die ungewöhnlich milde Luft strömt aus Nordafrika zu uns und bringt stellenweise auch Saharastaub mit.

Freitag und Wochenende: Kurze Abkühlung, dann wieder mild

Am Freitag ist gemäss der Prognose das umgekehrte Bild zum Dienstag zu erwarten: In der Westschweiz wird das Wetter wechselhaft mit vereinzelten Regenfällen, während in der Ostschweiz noch mit viel Sonnenschein gerechnet werden kann.

Die Wetterprognose bis zum nächsten Montag. Bild: meteonews

In der Nacht von Freitag auf Samstag zieht dann eine Kaltfront auf, die am Samstag Regen und kühlere Luft bringt. Die Front ist aber schwach ausgeprägt, sodass sich das Wetter schnell wieder beruhigt. Am Sonntag erreichen die Deutschschweiz dann erneut milde und föhnige Luftmassen aus Südwesten und Nordafrika, inklusive Saharastaubs.

Im Tessin verschlechtert sich das Wetter hingegen am Sonntag, dann werden viele Wolken und teils kräftige Niederschläge erwartet.