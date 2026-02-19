bedeckt
Wetter: So viel Schnee hat es derzeit in der Schweiz und in Europa

Schneeraeumungsarbeiten im Dorf Andermatt sind im vollem gange und Strasse zwischen Hospental und Realp im Kanton Uri ist bis auf weiteres wegen Lawinengefahr gesperrt, dies nach den heftigen Schneefa ...
Auch in Andermatt UR gab es in den letzten Tagen haufenweise Neuschnee.Bild: keystone

So viel Schnee liegt derzeit in der Schweiz und in Europa

Die Schweizer Berge versinken derzeit regelrecht im Schnee. Wo wie viel der weissen Pracht liegt, zeigt die aktuelle Schneehöhenkarte.
19.02.2026, 13:2119.02.2026, 13:21
Jelle Schutter
Jelle Schutter
Philipp Reich
Philipp Reich

In der dritten Februar-Woche hat es in den Schweizer Bergen grosse Neuschneemengen gegeben. Am heftigsten schneite es dabei im westlichen und nördlichen Wallis. Dort fielen in den drei Tagen bis zu 130 Zentimeter, in sieben Tagen bis zu 250 Zentimeter. Auch am Alpennordhang schneite es teils heftig, etwas weniger betroffen waren die Voralpen und die Bündner Alpen.

So intensive Schneefälle wie in diesen Tagen gibt es gemäss Lukas Dürr vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) nur alle fünf bis zehn Jahre. Grund für den ausgiebigen Schneefall war eine starke Nordwestströmung, die feuchte Luft schubweise vom Meer direkt in die Alpen transportierte und dort für eine Nordstaulage führte.

Wie viel Schnee derzeit in den Schweizer Bergen liegt, zeigt die aktuelle Schneehöhenkarte. Demnach liegen in den Hochalpen teilweise über drei Meter Schnee. Mit den gefallenen Neuschneemengen hat sich die Schneesituation besonders in den Walliser Alpen sowie gebietsweise vom Berner Oberland über die Zentralschweizer Alpen bis zum Alpstein etwas entspannt und es liegt etwa so viel Schnee wie im langjährigen Mittel (1991 bis 2020). Ein Defizit weisen nur noch die tieferen Lagen sowie die östlichen Alpen und die Alpensüdseite auf.

Schnee in der Schweiz

Aktuelle Schnehöhe in cm

20
50
80
120
200
300
400

Zuletzt aktualisiert am 19.02.2026

Grafik: watson • Quelle: WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF, OpenStreetMap

Extremwetter gab es in den letzten Tagen nicht nur in den Alpen, sondern auch in Südwesteuropa. Das Sturmtief «Nils» hat in Frankreich, Spanien und Portugal massive Überschwemmungen verursacht und schwere Schäden angerichtet. Schnee liegt in diesen Ländern ausser in den höchsten Lagen aber nicht. Komplett in Weiss gehüllt sind dagegen weite Teile Ost- und Nordeuropas sowie der Südbalkan.

Schnee in Europa

Aktuelle Schnehöhe in cm

<1cm

>200cm

Zuletzt aktualisiert am 19.02.2026

Grafik: watson • Quelle: Deutscher Wetterdienst, OpenStreetMap

Zu den Daten
Die Daten der Schneehöhenkarte der Schweiz stammen von WhiteRisk, dem Portal zur Lawinenprävention des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF). Sie werden vom 1. November bis zum 30. Juni jeweils um etwa 7 Uhr aktualisiert und basieren auf der Schneemodellierung des operationellen schneehydrologischen Dienstes des SLF (OSHD).

Die Schneehöhen für Europa stammen vom Geoportal des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Das ICON-Modell liefert hochauflösende Schneehöhenkarten basierend auf einer Gitterstruktur mit 13 Kilometer Maschenweite. Die Daten werden täglich um 6 und 18 Uhr aktualisiert.

Massiver Schneefall in der Schweiz
1 / 22
Massiver Schneefall in der Schweiz

Die Schweizer Alpen versinken im Februar im Schnee.
quelle: keystone / urs flueeler
