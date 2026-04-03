Am Osterwochenende zieht es viele in die Berge – wo du besonders aufpassen solltest, erfährst du hier. Bild: Image Source

Darum solltest du auf Höhenwanderungen über Ostern verzichten

Wo die Schiffe wieder fahren, wovor die Behörden warnen und wo du noch Skifahren kannst – ein kleiner Guide für dein Osterwochenende.

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Das lange Wochenende über Ostern verspricht mehrheitlich gutes Wetter. Passend dazu sind in der Region Ostschweiz diverse Seilbahnen in Betrieb, und die Schifffahrt startet in die Saison. Vor Wanderungen in Höhenlagen raten die Behörden jedoch ab. Ein kleiner Guide, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Wie wird das Wetter?

«Über die Ostertage scheint immer wieder die Sonne und es ist meist trocken», heisst es in einem Online-Artikel von SRF-Meteo vom Donnerstag. Allerdings sei insbesondere am Karsamstag zunächst mit dicken Wolken und lokal ein paar Regentropfen zu rechnen. Am Samstagnachmittag werde es überall wieder sonniger und so bleibe es dann auch am Sonntag. Und weiter: «In der Nacht auf Ostermontag und am Montagmorgen sind einzelne Schauer in der Deutschschweiz nicht ausgeschlossen, es setzt sich aber allgemein wieder meist sonniges Wetter durch.»

Fahren die Schiffe bereits wieder?

Gleich mehrere Schifffahrtsgesellschaften starten die Saison, beispielsweise am 3. April die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt (SBS). Marginale Änderungen zum Vorjahr gebe es bei den Abfahrtszeiten, sagte Interims-CEO Benno Gmür auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Routen blieben weitgehend unverändert, allerdings fährt die SBS den Hafen Konstanz nicht mehr an. Die Preise für eine Tageskarte bleiben unverändert. «Bei den allgemeinen Ticketpreisen haben wir rund 3,5 Prozent aufgeschlagen», so Gmür.

Auch die Flotte der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) nimmt den Betrieb am Karfreitag wieder auf. Wegen des ungenügenden Wasserstandes auf dem Rhein verkehren die Schiffe aber nur eingeschränkt, heisst es in einer Mitteilung von Ende März. Zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein können die Schiffe derzeit nicht fahren. Vorerst sind diese donnerstags bis sonntags und an Feiertagen unterwegs. Ab 1. Mai werden tägliche Schiffskurse angeboten.

Ebenfalls ist auf dem Walensee am Karfreitag Saisonstart. Ab dann fahren die Schiffe Weesen-Walenstadt-Weesen wieder täglich.

Was gilt es bei Wanderungen zu beachten?

Wen es etwa bereits in den Alpstein zieht, sollte unbedingt noch zuwarten. Das Wandern im Alpstein sei während der Ostertage wegen des vielen Neuschnees «besonders tückisch», warnten mehrere Innerrhoder Behörden kurz vor Ostern in einer Mitteilung. Mit Lawinenniedergängen sei jederzeit zu rechnen.

Die Polizei, die Bezirksbehörden, die Rettungsstation Appenzell und die Tourismusorganisation warnten «vor den derzeitigen alpinen Gefahren und raten eindringlich von Aktivitäten im Alpstein ab». Appenzellerland Tourismus empfiehlt Wanderungen im Hügel- und Talgebiet.

Was, wenn es einen trotzdem in die Berge zieht?

Mehrere Skigebiete und auch Seilbahnen in der Region sind über die Ostertage in Betrieb. Die Skigebiete Pizol oder Flumserberg etwa beenden die Wintersaison erst am Ostermontag. Auch wer mit der Schwebebahn auf den Säntis will, hat dazu noch die Chance. Ab 1. Mai bis im Spätherbst jedoch wird der Betrieb wegen der Erneuerung der Bahn eingestellt. Auch die Ebenalp-Bahn ist über Ostern in Betrieb, bevor am 7. April mit einer Revision gestartet wird. Ebenfalls lässt sich der Hohe Kasten seit Donnerstag wieder bequem per Seilbahn erreichen. (sda)